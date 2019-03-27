Поставка сыра полутвердого весового для нужд Самарского УООП ООО «Газпром питание»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 21 (Двадцати одного) календарного дня от даты приемки Грузополучателем товара. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресам, указанным в Заявке Грузополучателя. Заявка на поставку партии товара должна быть оформлена по образцу, представленному в проекте договора, и может быть направлена Грузополучателем посредством электронной или факсимильной связи. Поставка товара производится отдельными партиями по при минимальной партии заказа от 5 тыс.руб. 1 раз в неделю, начиная с даты заключения договора.