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    Главная / Торги / Поставка сыра полутвердого весового для нужд Самарского УООП ООО «Газпром питание»

    Поставка сыра полутвердого весового для нужд Самарского УООП ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89661Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89661

    Наименование закупки

    Поставка сыра полутвердого весового для нужд Самарского УООП ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 13:47

    Документация процедуры

    Самарское_УООП_Договор_поставки_товаров_ЕП_КИМ_поставка_сыра_полутвердого_весового.docx

    _заказчика_поставка_сыра_полутвердого_весового.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка сыра полутвердого весового для нужд Самарского УООП ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89661Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сыра полутвердого весового для нужд Самарского УООП ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    243 938,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446200, Российская Федерация, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Химиков, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 21 (Двадцати одного) календарного дня от даты приемки Грузополучателем товара. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресам, указанным в Заявке Грузополучателя. Заявка на поставку партии товара должна быть оформлена по образцу, представленному в проекте договора, и может быть направлена Грузополучателем посредством электронной или факсимильной связи. Поставка товара производится отдельными партиями по при минимальной партии заказа от 5 тыс.руб. 1 раз в неделю, начиная с даты заключения договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сыр полутвердый Белебей Белебеевский МК 45ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Сыр полутвердый Голландский Пестравка 45ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Сыр полутвердый Гауда Ичалки 45ПРОЦ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Сыр полутвердый Мраморный Ласкава 45ПРОЦ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Сыр полутвердый Российский Пестравка 50ПРОЦ"

    Кол-во: 350.000

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    Лоты:
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