www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка сыра полутвердого весового для нужд Самарского УООП ООО «Газпром питание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 13:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сыра полутвердого весового для нужд Самарского УООП ООО «Газпром питание»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 11:00 GMT +327.03.2019 11:0027.03.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89661Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сыра полутвердого весового для нужд Самарского УООП ООО «Газпром питание»
Начальная цена
243 938,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, 446200, Российская Федерация, Самарская обл., г.Новокуйбышевск, ул.Химиков, д.4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 21 (Двадцати одного) календарного дня от даты приемки Грузополучателем товара. Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика по адресам, указанным в Заявке Грузополучателя. Заявка на поставку партии товара должна быть оформлена по образцу, представленному в проекте договора, и может быть направлена Грузополучателем посредством электронной или факсимильной связи. Поставка товара производится отдельными партиями по при минимальной партии заказа от 5 тыс.руб. 1 раз в неделю, начиная с даты заключения договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 350.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.