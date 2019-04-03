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    Главная / Торги / Поставка спрея защитного антибактериального для ног "ТИС-ЗАЩИТА" и пасты очищающей для очистки кожи от устойчивых загрязнений "ТИС-ОЧИСТКА" согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка спрея защитного антибактериального для ног "ТИС-ЗАЩИТА" и пасты очищающей для очистки кожи от устойчивых загрязнений "ТИС-ОЧИСТКА" согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89659Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89659

    Наименование закупки

    Поставка спрея защитного антибактериального для ног "ТИС-ЗАЩИТА" и пасты очищающей для очистки кожи от устойчивых загрязнений "ТИС-ОЧИСТКА" согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 11:00

    Документация процедуры

    Спецификация_и_Техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спрея защитного антибактериального для ног "ТИС-ЗАЩИТА" и пасты очищающей для очистки кожи от устойчивых загрязнений "ТИС-ОЧИСТКА" согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.04.2019 11:00 GMT +303.04.2019 11:0003.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89659Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спрея защитного антибактериального для ног "ТИС-ЗАЩИТА" и пасты очищающей для очистки кожи от устойчивых загрязнений "ТИС-ОЧИСТКА" согласно спецификации для ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    761 920,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446214, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Химиков, д. 4, строение 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки). Условия доставки: автотранспорт Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Паста очищающая для очистки рук от устойчивых загрязнений "Тис-Очистка" 200МЛ ГОСТ 12.4.068-79"

    Кол-во: 1829.000

    "Позиция 2"

    "Спрей-дезодорант защитный антибактериальный для ног "Тис-Защита" флакон 100МЛ для предотвращения повышенного потоотделения и неприятного запаха ГОСТ 12.4.068-79"

    Кол-во: 2933.000

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