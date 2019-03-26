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    Главная / Торги / Поставка приборов и материалов медицинского назначения

    Поставка приборов и материалов медицинского назначения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89648Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89648

    Наименование закупки

    Поставка приборов и материалов медицинского назначения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:50

    Документация процедуры

    1.3.Приложение_№_9_к_договору_поставки.pdf

    Перечень_документов_к_договору.docx

    _документов.doc

    1.2.Приложение_№_8_к_договору_поставки.pdf

    Договор_поставки_Типовая_форма_.pdf

    0_Договор_поставки_Типовая_форма_20.02.2017.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    +7 34949 4-85-20

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.gorlova@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горлова Вера Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка приборов и материалов медицинского назначения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 07:00 GMT +326.03.2019 07:0026.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89648Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов и материалов медицинского назначения

    Начальная цена

    451 005,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шина медицинская типа Крамера для иммобилизации переломов нижних и верхних конечностей ШПЛ для ноги 10х120СМ, для руки 8х80СМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Термогигрометр переносной ИВТМ-7 М1 150x40x70ММ 0.3КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Средство перемещения носилки раздвижные медицинские Н-ММ 70х400х1280ММ 0504"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Щит спинальный иммобилизованный YDC-7АЗ полиэфирное рентгенопрозрачное волокно 159КГ 1840х450х70ММ 7.5КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шина для шейного отдела Воротник транспортная детская ШВТ L пластик с мягкой прокладкой из синтетического материала -45...+40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Шина для шейного отдела Воротник транспортная взрослая ШВТ XL пластик с мягкой прокладкой из синтетического материала -45...+40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Шина для шейного отдела Воротник транспортная взрослая ШВТ XXL пластик с мягкой прокладкой из синтетического материала -45...+40ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Шина медицинская комплект шин транспортных складных (взрослый большой) для иммобилизации переломов нижних и верхних конечностей КШТСв-Б -45...+40ГРАД ЦЕЛЬС 370х110х180ММ 2.3КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Шина медицинская комплект транспортных лестничных шин для иммобилизации переломов нижних и верхних конечностей КШЛ -50...+40ГРАД ЦЕЛЬС для руки 860х120х12ММ, для ноги 1255х143х12ММ 0.9КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Шина медицинская комплект вакуумных транспортных шин взрослый КШВТв-01(к2) -30...+45ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Ингалятор небулайзер NE-C30-E Omron 0.4МЛ/МИН 53дБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Тонометр механический Адъютор ИАД-01-2А Premium"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Ингалятор электронно-сетчатый Velox Pari 497МГ/МИН 100-240В 45x80x125ММ 0.11КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Комплект врача Укладка врача скорой медицинской помощи УМСП-01-П 520х310х390"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи Медплант НРСП-01 футляр-саквояж УМСП-01-ПМ/2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Сканер сосудов АнгиоСкан-01П 58x32x30ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Шина медицинская комплект заготовок шин транспортных разового пользования КЗШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Термометр бытовой бесконтактный инфракрасный SENSITEC NF-3101 от +32 до +42.9ГРАД ЦЕЛЬС 149х77х43ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Бахилы Стандарт ПНД 25МКР синие 14х40СМ"

    Кол-во: 19650.000

    "Позиция 20"

    "Изделие Плантограф детский 400х290х19.6ММ стекло органическое, нержавеющая сталь, плёнка полиэтилентерефталатная, трикотажная/льняная ткань с клеевым покрытием 10.10.011 ЦИТО"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Секундомер механический однокнопочный СОПпр-2а-3-000 3 класс точности -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС 50x18x70ММ 0.09КГ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 22"

    "Тонометр механический Babyphon 1441 детский"

    Кол-во: 10.000

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