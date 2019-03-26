Поставка приборов и материалов медицинского назначения

Цена договора и требования к обеспечению

Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Шина медицинская типа Крамера для иммобилизации переломов нижних и верхних конечностей ШПЛ для ноги 10х120СМ, для руки 8х80СМ" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Термогигрометр переносной ИВТМ-7 М1 150x40x70ММ 0.3КГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Средство перемещения носилки раздвижные медицинские Н-ММ 70х400х1280ММ 0504" Кол-во: 1.000

"Позиция 4" "Щит спинальный иммобилизованный YDC-7АЗ полиэфирное рентгенопрозрачное волокно 159КГ 1840х450х70ММ 7.5КГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 5" "Шина для шейного отдела Воротник транспортная детская ШВТ L пластик с мягкой прокладкой из синтетического материала -45...+40ГРАД ЦЕЛЬС" Кол-во: 1.000

"Позиция 6" "Шина для шейного отдела Воротник транспортная взрослая ШВТ XL пластик с мягкой прокладкой из синтетического материала -45...+40ГРАД ЦЕЛЬС" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Шина для шейного отдела Воротник транспортная взрослая ШВТ XXL пластик с мягкой прокладкой из синтетического материала -45...+40ГРАД ЦЕЛЬС" Кол-во: 1.000

"Позиция 8" "Шина медицинская комплект шин транспортных складных (взрослый большой) для иммобилизации переломов нижних и верхних конечностей КШТСв-Б -45...+40ГРАД ЦЕЛЬС 370х110х180ММ 2.3КГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 9" "Шина медицинская комплект транспортных лестничных шин для иммобилизации переломов нижних и верхних конечностей КШЛ -50...+40ГРАД ЦЕЛЬС для руки 860х120х12ММ, для ноги 1255х143х12ММ 0.9КГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 10" "Шина медицинская комплект вакуумных транспортных шин взрослый КШВТв-01(к2) -30...+45ГРАД ЦЕЛЬС" Кол-во: 1.000

"Позиция 11" "Ингалятор небулайзер NE-C30-E Omron 0.4МЛ/МИН 53дБ" Кол-во: 1.000

"Позиция 12" "Тонометр механический Адъютор ИАД-01-2А Premium" Кол-во: 2.000

"Позиция 13" "Ингалятор электронно-сетчатый Velox Pari 497МГ/МИН 100-240В 45x80x125ММ 0.11КГ" Кол-во: 1.000

"Позиция 14" "Комплект врача Укладка врача скорой медицинской помощи УМСП-01-П 520х310х390" Кол-во: 1.000

"Позиция 15" "Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи Медплант НРСП-01 футляр-саквояж УМСП-01-ПМ/2" Кол-во: 1.000

"Позиция 16" "Сканер сосудов АнгиоСкан-01П 58x32x30ММ" Кол-во: 1.000

"Позиция 17" "Шина медицинская комплект заготовок шин транспортных разового пользования КЗШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 18" "Термометр бытовой бесконтактный инфракрасный SENSITEC NF-3101 от +32 до +42.9ГРАД ЦЕЛЬС 149х77х43ММ" Кол-во: 1.000

"Позиция 19" "Бахилы Стандарт ПНД 25МКР синие 14х40СМ" Кол-во: 19650.000

"Позиция 20" "Изделие Плантограф детский 400х290х19.6ММ стекло органическое, нержавеющая сталь, плёнка полиэтилентерефталатная, трикотажная/льняная ткань с клеевым покрытием 10.10.011 ЦИТО" Кол-во: 4.000

"Позиция 21" "Секундомер механический однокнопочный СОПпр-2а-3-000 3 класс точности -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС 50x18x70ММ 0.09КГ" Кол-во: 8.000