Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка материалов применяемых при лакокрасочных работахх

    Поставка материалов применяемых при лакокрасочных работахх

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 10:0025.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89644Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89644

    Наименование закупки

    Поставка материалов применяемых при лакокрасочных работахх

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:16

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов применяемых при лакокрасочных работахх

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 10:00 GMT +325.03.2019 10:0025.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89644Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов применяемых при лакокрасочных работахх

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в период с момента подписания Договора до 31.12.2019 года. Срок поставки Товара: в течении 2 (двух) дней с даты поступления Заявки Заказчика. Заказчик не обязан выкупать полностью Товар указанный в спецификации. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "105343 RoxelPro Отрезной круг ROXTOP 125 x 1.0 x 22мм, Т41, нерж.сталь, металл"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 2"

    "159611 RoxelPro Абразивная губка Softback 140 x 115мм, Super Fine"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 3"

    "159616 RoxelPro Абразивная губка Softback 140 x 115мм, Ultra Fine"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "110345 RoxelPro Фибровый шлифовальный круг ROXPRO 125 х 22мм, керамика, Р60"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "123382 RoxelPro Пурпурный зачистной круг ROXPRO Clean&Strip 100*13*6мм на шпинделе"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "126153 RoxelPro Нетканый абразивный материал 152х229х10мм VERY FINE, красный"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 7"

    "111515 RoxelPro Быстросъёмный лепестковый круг ROXTOP 50мм, цирконат, Р60"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "111516 RoxelPro Быстросъёмный лепестковый круг ROXTOP 50мм, цирконат, Р80"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "199225 RoxelPro Сухое проявочное покрытие ROXTOP с аппликатором, чёрное, 100г."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "311538 RoxelPro Малярная лента ROXTOP 3580, коричневая, 38мм х 40м"

    Кол-во: 720.000

    "Позиция 11"

    "311550 RoxelPro Малярная лента ROXTOP 3580, коричневая, 50мм х 40м"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 12"

    "343125 RoxelPro Клейкая лента для защиты от прошлифовки краев деталей, 50мм х 50м, серебристая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "324090 RoxelPro Маскирующая бумага PREMIUM, 900мм х 300м"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "551223 RoxelPro Многоцелевой ПУ герметик 550, серый картридж 310мл"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "331220 RoxelPro Прозрачная маскирующая плёнка ROXPRO со стат.эффектом, 5м х 150м"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "341125 RoxelPro Контурная лента ROXTOP 6мм х 55м, зелёная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "344152 RoxelPro Маскирующая лента для уплотнителей стёкол 50мм х 10м"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "351213 RoxelPro Поролоновые валики для проёмов ROXONE 13мм х 50м"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "300265 Нож для отрезания пленки"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "494212 RoxelPro Распылитель жидкостей с ручным нагнетателем 1л."

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "491261 RoxelPro Японские шпатели, набор 4 шт.: 50, 80, 100, 120 мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "552627 RoxelPro Герметик для швов под кисть, серый, банка 1 кг"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "464422 RoxelPro Антигравийное антикоррозийное покрытие, окрашиваемое, серое, аэрозоль 500 мл"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "464423 RoxelPro Антигравийное антикоррозийное покрытие, окрашиваемое, черное, аэрозоль 500 мл"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "464442 RoxelPro Антигравийное антикоррозийное покрытие, окрашиваемое, серое, 1 л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "464443 RoxelPro Антигравийное антикоррозийное покрытие, окрашиваемое, черное, 1 л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "612314 RoxelPro Обезжиривающая салфетка MULTICLEAN, перфорированный рулон, 32х38см., синяя"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 28"

    "615863 RoxelPro Бумажная салфетка MULTIWIPE, 3-слойная, рул. 1000шт., 36х38см, синяя"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "621510 RoxelPro Пылесборная салфетка SUPER WAVE, липкая, 80х80см"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 30"

    "222150 RoxelPro Поролоновый полировальник на липучке 150 х 25мм, твёрдый, пурпурный"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 31"

    "223150 RoxelPro Поролоновый полировальник на липучке 150 х 25мм, средней жёсткости, оранжевый"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "212255 RoxelPro Абразивная полировальная паста ROXTOP FAST CUT (зелёный колпачёк), быстрая, 1кг"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "212355 RoxelPro Абразивная полировальная паста ROXTOP EXTRA FINE (жёлтый колпачёк), тонкая, 1кг"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 34"

    "633223 RoxelPro Многоразовая полировальная салфетка MICROSHINE из микрофибры, 40х40см., жёлтая"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 35"

    "225550 RoxelPro Поролоновый полировальник на липучке 150 х 25мм, мягкий, чёрный, рифлёный"

    Кол-во: 30.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Ценовой запрос № 263557
    клей ПА и лакокрсочные материалы
    клей ПА и лакокрсочные материалы
    263557
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 81895
    Поставка материалов для лакокрасочных работ
    Поставка материалов для лакокрасочных работ
    81895
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Москва Город
    Все регионы
    Москва Город, Санкт-Петербург Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить