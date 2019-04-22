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Наименование закупки
Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 10:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.04.2019 00:00 GMT +322.04.2019 00:0022.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89640Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
621 216,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В ООО "Газпром переработка" СГПЗ, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков, 15 ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а. ООО "Газпром переработка", Астраханский ГПЗ, Астраханская обл., Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет» г.Астрахань ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.ОренбургРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
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