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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка"

    Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 00:0022.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89640Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89640

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 10:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.04.2019 00:00 GMT +322.04.2019 00:0022.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89640Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к пожарной сигнализации для нужд ООО "Газпром переработка"

    Начальная цена

    621 216,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ООО «Газпром переработка», Сургутский ЗСК, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район ООО «Газпром переработка», ЗПКТ, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ. Пуровский район, южнее 300м от УКПГ-2В ООО "Газпром переработка" СГПЗ, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков, 15 ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а. ООО "Газпром переработка", Астраханский ГПЗ, Астраханская обл., Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет» г.Астрахань ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.ОренбургРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Извещатель пожарный пламени адресный С2000-Спектрон-607-Exd-М кабельный ввод КВ15-М + ЗГ-М СПЕК.425248.620.000 ТУ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Прибор защиты крана от опасного приближения к ЛЭП "Барьер-2000К""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Устройство оповещения сетевое Пусковое устройство Ответ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Устройство коммутационное УК-ВК 2 канала"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Оповещатель пожарный световой взрывозащищенный ЗОВ 12-24В IР67 1ExibmllBT6 2700-3700ГЦ 105ДБ ООО Спецприбор Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный Эталон Ех ИП535-1В-Н/Г-Б -60...+70ГРАД ЦЕЛЬС 1ExdIICT6"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Извещатель пожарный пламени ИПЭС-ИК/УФ 9…36В -60...+85ГРАД ЦЕЛЬС в комплекте с аксессуарами"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-Ex исп.02"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Блок питания БП30Б-Д3-24"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Извещатель пожарный пламени ультрафиолетовый 2-х проводный ИП 329-5 Аметист исп. 01 12...30В 0.2мА -50...+55ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 4.000

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