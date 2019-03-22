Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка семян цветов, травы газонной и грунта

    Поставка семян цветов, травы газонной и грунта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 12:0022.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89638Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89638

    Наименование закупки

    Поставка семян цветов, травы газонной и грунта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 10:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-08-85

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    opipt@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка семян цветов, травы газонной и грунта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 12:00 GMT +322.03.2019 12:0022.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89638Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка семян цветов, травы газонной и грунта

    Начальная цена

    499 343,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460027, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Донгузская, 34Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленного товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, в течение 30 календарных дней со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Семена цветочных культур Бархатцы гибридные сорт Антигуа Голд 1000ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Семена цветочных культур Бархатцы гибридные сорт Антигуа Еллоу 1000ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Семена цветочных культур Колеус гибридный сорт Визарт F1 Вельвет 1000ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Семена цветочных культур Колеус Визард Жаде 1000ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Семена цветочных культур Петуния гибридная ампельная сорт Рамблин F1 Неон роз 1000ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Семена газонной травы "Озеленитель" 18КГ 55% райграс многолетний KENTAUR, 25% райграс однолетний RAPID, 10% овсяница луговая Свердловская 37, 10% овсяница тростниковая MEANDRE ООО "Зеленый Ковер""

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 7"

    "Грунт универсальный для цветов "Цветочный" Фаско 50Л; ДМ³"

    Кол-во: 305.000

    "Позиция 8"

    "Семена цветочных культур Сальвия Редди Брайт Ред 5000ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Семена цветочных культур Львиный Зев Snappy F1 White 1000ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Семена цветочных культур Петуния грандифлора Донна Скарлет 1000ШТ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 11"

    "Семена цветочных культур Петуния грандифлора Донна Вайт 1000ШТ"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 12"

    "Семена цветочных культур Петуния грандифлора Донна Блю 1000ШТ"

    Кол-во: 28.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 79305
    Поставка семян для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Поставка семян для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    79305
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    417 614
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить