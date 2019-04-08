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Наименование закупки
Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
03.04.2019 16:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
Почтовый адрес
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Контактный телефон
+7 918 980-98-38
Факс
+7 952 822-10-22
Адрес электронной почты
d.kocheridi@tgk.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матютин Дмитрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
08.04.2019 00:00 GMT +308.04.2019 00:0008.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89631Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторных материалов для ИТЦ
Начальная цена
223 733,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 или с 20 по 30 (31) число месяца.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
Адрес местонахождения
350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53
350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 0.050
Кол-во: 3.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.100
Кол-во: 1.100
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.010
Кол-во: 6.000
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.100
Кол-во: 1.500
Кол-во: 1.500
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.200
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.025
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.200
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.200
Кол-во: 1.200
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.400
Кол-во: 1.400
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.400
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.010
Кол-во: 0.010
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.100
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 0.200
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.970
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.500
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.050
Кол-во: 0.100