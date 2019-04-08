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    Главная / Торги / Поставка лабораторных материалов для ИТЦ

    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 00:0008.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89631Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89631

    Наименование закупки

    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.04.2019 16:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 918 980-98-38

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    d.kocheridi@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Матютин Дмитрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    08.04.2019 00:00 GMT +308.04.2019 00:0008.04.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89631Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторных материалов для ИТЦ

    Начальная цена

    223 733,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353231, Краснодарский край, Северский район, пгт. Ильский, ул.Нефтяников, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставку Товара осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения обязательств. Форма оплаты безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета покупателя. Возможные периоды поставки с 01 по 12 или с 20 по 30 (31) число месяца.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод ЭВЛ 1М3.1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Государственный стандартный образец сухой остаток в воде 37СО-10 ГСО 9101-2008 10.0 мг/мл 5МЛ ампула"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Калий йодноватокислый ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 4"

    "Средство дезинфицирующее А-Дез канистра 5Л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Реактив химический Натрий фосфорнокислый (Пирофосфат) 10-водный ЧАД ГОСТ 342-77"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 6"

    "Реактив химический Йод ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 7"

    "Реактив химический Диметилсульфоксид Экос-1 ХЧ"

    Кол-во: 1.100

    "Позиция 8"

    "Государственный стандартный образец сульфат-ионов ГСО 7683-99 1,0г/дм3 амп. 5мл (фон-вода)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Государственный стандартный образец Фторид-ион ГСО 7789-2000 (1,00 мг/см3) 7-36409 5МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Реактив химический Железо (III) хлорид 6-вод. (осч) (Panreac 141358) 0.1КГ банка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Шприц стеклянный многоразовый Клин 50МЛ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 12"

    "Трубка силиконовая 8х1.5"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Трубка силиконовая 5x1.5ММ от -60С до +280С"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Изделие Волокно на основе фторопласта-4 технического назначения"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Реактив химический цирконий (IV) оксид хлорид 8-водный Ч ТУ 6-09-3677-74"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 16"

    "Реактив химический Лантан азотнокислый 6-вод. хч"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 17"

    "Реактив химический Ализарин-комплексон чда"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 18"

    "Бюкс СН-85/15 70мм 35мм ТС ТУ 92-891.029-91"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 19"

    "Реактив химический Цинк сернокислый 7-вод. ХЧ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 20"

    "Реактив химический Цинк гранулированный ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 21"

    "Реактив химический Хлороформ ХЧ ф.1,5"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 22"

    "Реактив химический Хлороформ ЧДА"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 23"

    "Государственный стандартный образец Фенол в этаноле ГСО 7346-96 (1,00 мг/см3) 5МЛ 7-39061"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Трубка сорбционная СТ-212 №2 170х12х35ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Реактив химический торон-I ЧДА ТУ 6-09-05-192-74"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 26"

    "Реактив химический Стронций хлористый 6-водный ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 27"

    "Стандарт-титр калий йодистый 10 ампул ТУ 2642-001-33813273-97"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Стандарт-титр Магний сернокислый 0,1Н 10 ампул"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Стандарт-титр Натрий серноватистокислый 10 ампул"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Государственный стандартный образец САЧвП-06/7 чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый ОСО 20601 300Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Государственный стандартный образец САДПП-09/5 почва дерново-подзолистая легкосуглинистая ОСО 18808 300Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Государственный стандартный образец ЖВМ-ПА-0.2 ГСО 10212-2013 2х5МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Силикагель технический мелкопористый гранулированный КСМГ Первый сорт ГОСТ 3956-76"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 34"

    "Реактив химический Серебро сернокислое хч"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 35"

    "Серебро азотнокислое (чда)"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 36"

    "Реактив химический свинец гранулированный Ч ТУ 6-09-02-557-95"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 37"

    "Реактив химический Ртуть (II) хлористая ЧДА 0.1кг 7-50170"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 38"

    "Ртуть(II) сернокислая ЧДА"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 39"

    "Реактив химический Ртуть (II) азотнокислая 1-водная ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 40"

    "Парафин твердый технический М Т-2 ГОСТ 23683-89"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 41"

    "Реактив химический Фенантролин-орто ЧДА ТУ 6-09-40-2472-87"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 42"

    "Реактив химический Олово (II) хлористое 2-водное ч 0,05КГ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 43"

    "Реактив химический Олово (II) хлористое 2-водное чда"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 44"

    "Государственный стандартный образец нитрат-ионов 5А-1 ГСО 6696-93 1,0г/дм3 амп. 5см3, фон-вода"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 45"

    "Государственный стандартный образец состава раствора этилмеркаптана в этаноле (ЭМК-1) ГСО 9430-2009"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 46"

    "Государственный стандартный образец окисляемости перманганатной ГСО 7797-2000 1мг/см3 амп. 5см3, фон-вода"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 47"

    "Государственный стандартный образец нефтепрод. в гексане ГСО 7950-2001 1,00мг/см3 амп. 5см3, tхран. 2-6оС"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 48"

    "Государственный стандартный образец состава раствора ионов аммония (I) ГСО 7786-2000 1.0 мг/см3"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 49"

    "Реактив химический Натрий сернистый 9-водный ЧДА (сульфид натрия) ГОСТ 2053-77"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 50"

    "Реактив химический Натрий диэтилдитиокарбамат 3-водный ЧДА 0.1КГ ГОСТ 8864-71"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 51"

    "Реактив химический Натрий фосфорнокислый 2-зам. 12-вод. чда"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 52"

    "Реактив химический Натрий углекислый 10-водный ХЧ 0.5КГ 7-49171"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 53"

    "Реактив химический . Натрий сернистокислый безводный ЧДА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Реактив химический Натрий гидроокись ХЧ 1кг 7-34183"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 55"

    "Стандарт-титр Натрий гидроокись 0.1Н 10 ампул"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Реактив химический Натрий гидроокись чда"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 57"

    "Реактив химический Метиловый красный ЧДА 0.05КГ ТУ 6-09-5169-84"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 58"

    "Реактив химический Метиленовый голубой ЧДА"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 59"

    "Реактив химический Марганец (II) хлористый 4-водный ЧДА 0.5КГ 7-48195"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 60"

    "Реактив химический Магний хлористый 6-водный ЧДА 0.5кг 7-48110"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 61"

    "Реактив химический Магний сернокислый 7 водный ХЧ 0.1КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 62"

    "Кислота соляная осч 20-4"

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 63"

    "Кислота соляная ХЧ 1.2КГ 1Л ГОСТ 3118-77 ООО "Сигма Тек""

    Кол-во: 1.200

    "Позиция 64"

    "Реактив химический Азотная кислота ХЧ 1.4КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Реактив химический Азотная кислота 56% ЧДА 1.4кг 7-43046"

    Кол-во: 1.400

    "Позиция 66"

    "Реактив химический Азотная кислота ОСЧ 18-4"

    Кол-во: 1.400

    "Позиция 67"

    "Реактив химический Кислота фенилантраниловая ЧДА ТУ 6-09-3592-87"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 68"

    "Реактив химический Алюмоаммонийные квасцы ЧДА 0.5КГ ГОСТ 4238-77"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 69"

    "Катионит смола ионообменная КУ-2-8 высший сорт мешок 20КГ ГОСТ 20298-74"

    Кол-во: 0.400

    "Позиция 70"

    "Реактив химический кальций хлористый 2-водный ЧДА СТП ТУ КОМП 2-472-11"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 71"

    "Кальций хлористый безводный гранулы (тех, 1с)"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 72"

    "Реактив химический Кальций хлористый 2-вод. (ч)"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 73"

    "Реактив химический Калий фосфорнокислый 2-зам 3-вод. чда"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 74"

    "Реактив химический Калий углекислый ХЧ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 75"

    "Реактив химический Калий углекислый ЧДА"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 76"

    "Реактив химический эриохром сине-черный Р ЧДА ТУ 6-09-4160-75"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 77"

    "Реактив химический Хромовый темно-синий (чда)"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 78"

    "Реактив химический кристаллический фиолетовый (генцианвиолет) ЧДА ТУ 6-09-07-4119-75"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 79"

    "Реактив химический Бромфеноловый синий чда"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 80"

    "Реактив химический Бромтимоловый синий ЧДА"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 81"

    "Известь хлорная 20КГ ГОСТ Р 54562-2011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 82"

    "Поглотитель химический известковый ХП-И Натронная известь ГОСТ 6755-88"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 83"

    "Реактив химический Натронная известь ГОСТ 6755-88"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 84"

    "Реактив химический Железоаммонийные квасцы (чда)"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 85"

    "Реактив химический Железо (II) сернокислое 7-вод. ХЧ"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 86"

    "Реактив химический Железо (III) хлористое 6-водное ЧДА 0.1кг 7-46014"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 87"

    "Реактив химический железо восстановленное Ч ТУ 6-09-2227-81"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 88"

    "Реактив химический . Дибутилфталат 1КГ для синтеза, 99%, плотность (при 20 С, г/куб см) 1,045-1,049"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 89"

    "Государственный стандартный образец Хлорид-ион ГСО 7616-99 МСО 0189:2000 (1,00 г/дм3) 7-36430 5МЛ (3.05.01.0530)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 90"

    "Государственный стандартный образец Фосфат-ион ГСО 7748-99 1г/дм3 5МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 91"

    "Государственный стандартный образец ионов свинца ГСО 7778-2000 1,0мг/см3 амп. 5см3 (фон-1М HNO3)"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 92"

    "Государственный стандартный образец кальций ГСО 7772-2000 1.0"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 93"

    "Реактив для хроматографии гексан ОСЧ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 94"

    "Реактив химический гексадекан Ч ТУ 6-09-3659-74"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 95"

    "Стандарт-титр Барий хлористый 0.1Н 10 ампул 7-39162"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 96"

    "Реактив химический Ацетилацетон ЧДА"

    Кол-во: 0.970

    "Позиция 97"

    "Реактив химический Аммоний уксуснокислый Ч"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 98"

    "Аммоний сернокислый ХЧ 0.5КГ 7-43660"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 99"

    "Реактив химический алюминий азотнокислый 9-водный ЧДА ГОСТ 3757-75"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 100"

    "Реактив химический N,N-Диметил-1,4-фенилендиамин сернокислый ЧДА 0.05КГ 7-00503"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 101"

    "Реактив химический 1.3-Циклогександион Aldrich 97ПРОЦ 100Г C101605"

    Кол-во: 0.100

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    Лоты:
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    ООО "Газпром энерго"
    Ценовой запрос № 263562
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" (АВР)
    Поставка материально-технических ресурсов для нужд Северного филиала ООО "Газпром энерго" ...
    263562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264025
    Поставка химических реактивов
    Поставка химических реактивов
    264025
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 264361
    "Поставка химических реагентов и дезинфицирующих средств для бассейна для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санаторий "Голубая горка"
    "Поставка химических реагентов и дезинфицирующих средств для бассейна для нужд филиала ООО...
    264361
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    05.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    427 185
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 77375
    Поставка газов технического назначения,ПГС согласно спецификации для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Поставка газов технического назначения,ПГС согласно спецификации для нужд ООО "Газпром...
    77375
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    27.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    268 038
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Ценовой запрос № 82127
    Поставка под ПХГ Пунга
    Поставка под ПХГ Пунга
    82127
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    28.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    538 707
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83098
    119-18 Стрижов ЛКМ-2
    119-18 Стрижов ЛКМ-2
    83098
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2019 01:00(GMT+03:00)
    121 183
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
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