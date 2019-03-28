www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка материалов связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 09:37
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 91-82-90 доб. 61618
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
s.golubev@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голубев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка материалов связи
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 23:00 GMT +328.03.2019 23:0028.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89628Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов связи
Начальная цена
156 629,69
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад покупателя, доставка включена в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 915.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
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