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    Главная / Торги / Поставка материалов связи

    Поставка материалов связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 23:0028.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89628Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89628

    Наименование закупки

    Поставка материалов связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 09:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Юридический адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Почтовый адрес

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Контактный телефон

    +7 4212 91-82-90 доб. 61618

    Факс

    +7 4212 91-82-90

    Адрес электронной почты

    s.golubev@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубев Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 23:00 GMT +328.03.2019 23:0028.03.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89628Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов связи

    Начальная цена

    156 629,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней с момента поставки продукции на склад покупателя, доставка включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Наименование заказчика

    АО «Дальтрансгаз»
    Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»

    Адрес местонахождения

    680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект маркировочный пластмассовый КМП"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Бинт влагоотверждаемый Армопласт 100ММх1.5М с перчатками"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Плинт Krone Рамка откидная маркировочная, на плинт 2/10 6089 2 015-01"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 4"

    "Блок питания БП60Б-Д4-24С 24В Овен ТУ 4345-004-46526536-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стяжка кабельная RCV-150 150x4.7ММ открывающаяся 100ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Деталь Столбик СЗК-1 1200х135х95ММ полимерный"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Приставка цифрового эфирного телевещания DEXP HD 3552M DVB-T/T2"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Карта доступа бесконтактная EM-Marine EMM Card 1.8x86x54ММ белые 34160 PERCo"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Муфта для кабеля прямая МГПг 50х(0.4)/30-50х(0.5) 360х60ММ Пуласт"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 10"

    "Салфетки для чистки экранов Defender"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Лента на основе поливинилхлорида ЛВ-3 ССД 25х0.22ММ 10.8М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Лента на основе поливинилхлорида ЛВ-2 ССД 19х0.22ММ 18М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Лента мастичная ЛМ-1.5 ССД 38ммx1,5м"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 14"

    "Муфта для дополнительной защиты магистральных муфт типа МТОК МЧЗ защитная чугун 650ММ ЗАО Связьстройдеталь"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Стяжка кабельная CV 200M 200х2.5ММ неоткрывающаяся 100ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Кабель витая пара ITK F/UTP телефонный и связи 4x2x24 серый Cat 5E 305М AWG solid, PVC"

    Кол-во: 915.000

    "Позиция 17"

    "Трубка термоусадочная КВТ ТТК-(3:1)-24/8 черная 10х10ММ 1М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Устройство зарядное для аккумуляторов типа АА, ААА GP PowerBank PB420 белый 230В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Скотчлок соединитель U1-B 0.9-1.3ММ 100ШТ/УПАК"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Плата для мультиплексора OGM-30E ОД-121 DB‑25 РТ5.233.082"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Хомут с внутренней резьбой М6 ДКС 58010 10ММ сталь"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 22"

    "Плинт Krone с нормально замкнутыми контактами LSA-PROFIL 2/10ПАР"

    Кол-во: 10.000

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