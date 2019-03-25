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    Главная / Торги / Поставка металлорежущего инструмента для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Поставка металлорежущего инструмента для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 22:0025.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89603Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89603

    Наименование закупки

    Поставка металлорежущего инструмента для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 13:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлорежущего инструмента для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 22:00 GMT +325.03.2019 22:0025.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89603Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорежущего инструмента для нужд ИТЦ ООО "ГТЧ"

    Начальная цена

    488 491,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона СутузовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 30 дней с момента поставки, доставка силами и за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резец отрезной Т15К6 25х20ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Резец отрезной Т15К6 16х10ММ ГОСТ 18884-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Круг шлифовальный 25А K V 600х63х305ММ F46 ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Круг шлифовальный 25А K V 450х63х203ММ F46 ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Круг шлифовальный 250х32х76ММ прямой профиль 25А F46 L 7 V 2700 2 кл. ГОСТ Р 52781-2007"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 6"

    "Пила ленточная по металлу MASSIVE PROFI М51-531 3810х27х0.9х3/4"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Пила ленточная по металлу MASSIVE М42-431 3810х27х0.9х4/6"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Резец токарный расточной для сквозных отверстий 2140-0509 25х25х200ММ ГОСТ 18872-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М16 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Развертка ручная цилиндрическая H7 6ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Фреза насадная торцевая 160мм Т5К10 ГОСТ 9473-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Головка делительная УДГ-Д-250А 7036-0053 (Н) ЛОМО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Фреза шпоночная 6ММ с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Фреза шпоночная 5ММ с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Фреза шпоночная 4ММ с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Фреза шпоночная 3ММ с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 9140-78"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Термопара ТХА-0292 -40...+1000°С"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Сверло центровочное тип А 4.0ММ Р6М5 ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Сверло центровочное тип А 3.15ММ Р6М5 ГОСТ 14952-75"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Развертка ручная цилиндрическая H7 9ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Развертка ручная цилиндрическая H7 8ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 22"

    "Развертка ручная цилиндрическая H7 7ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 23"

    "Развертка ручная цилиндрическая H7 5ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Развертка ручная цилиндрическая H7 4ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Развертка ручная цилиндрическая H7 3ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Пластина режущая фрезерная 5-ти гранная PNVA 110408"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 27"

    "Плашка М10.0x1.5 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 28"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М12 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 29"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М8 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Плашка круглая для метрической резьбы М6 ГОСТ 9740-71"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Резец проходной отогнутый Т15К6 32х20х170ММ Гост 18877-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Резец резьбовой 2660-0005 Т15К6 25х16х140ММ для наружной резьбы ГОСТ 18885-73"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий Т15К6 25х25х240ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Резец токарный расточной для глухих отверстий Т15К6 16х16х140ММ ГОСТ 18884-82"

    Кол-во: 30.000

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