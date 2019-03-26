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    Главная / Торги / Поставка противопожарного оборудования

    Поставка противопожарного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 22:0026.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89596Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89596

    Наименование закупки

    Поставка противопожарного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 15:41

    Документация процедуры

    _договор_поставки_до_590.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка противопожарного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 22:00 GMT +326.03.2019 22:0026.03.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89596Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противопожарного оборудования

    Начальная цена

    268 646,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Тюмень, Площадь Владимира Хуторянского Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара в течение 30 дней после поставки на склад покупателя. Доставка товара осуществляется за счет средств Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Огнетушитель углекислотный ОУ-5"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 3"

    "Огнетушитель порошковый ОП-8"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 4"

    "Огнетушитель порошковый ОП-3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Огнетушитель порошковый ОП-4"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Огнетушитель порошковый ОП-5"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 7"

    "Огнетушитель порошковый ОП-50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Огнетушитель порошковый ОП-2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Ствол пожарный РСК-50"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Щит пожарный ПП-300 закрытый металлический, двери с сеткой 1200х700х300ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Клапан пожарный прямой муфта/цапка латунь ДУ-50 180ММ 50ММ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 12"

    "Головка пожарная переходная Алюминий 80x50"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Подставка под огнетушитель П-15 под один огнетушитель"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 14"

    "Рукав пожарный напорный "Классик" 1.0МПа 50ММ 20М с внутренним гидроизоляционным покрытием из полимера без наружного защитного покрытия для внутренних и наружных кранов маслостойкий морозостойкий"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Журнал учета огнетушителей"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Журнал проверки и испытаний внутренних пожарных кранов"

    Кол-во: 20.000

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