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Наименование закупки
Поставка вспомогательных материалов и средств индивидкальной защиты применяемых при малярных работах
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
20.03.2019 14:16
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Почтовый адрес
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Контактный телефон
+7 812 641-27-00
Факс
+7 812 641-27-05
Адрес электронной почты
a.meleshkin@ap.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свистушкин Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вспомогательных материалов и средств индивидкальной защиты применяемых при малярных работах
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.03.2019 10:00 GMT +326.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89584Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вспомогательных материалов и средств индивидкальной защиты применяемых при малярных работах
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в период с момента подписания Договора до 31.12.2019 года. Срок поставки Товара: в течении 2 (двух) дней с даты поступления Заявки Заказчика. Заказчик не обязан выкупать полностью Товар указанный в спецификации. Остальные требования см. проект договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Наименование заказчика
Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 250.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 1400.000
Кол-во: 1400.000
Кол-во: 1900.000
Кол-во: 1900.000
Кол-во: 1900.000
Кол-во: 1300.000
Кол-во: 300.000
Кол-во: 400.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 75.000
Кол-во: 200.000
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