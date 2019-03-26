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    Главная / Торги / Поставка вспомогательных материалов и средств индивидкальной защиты применяемых при малярных работах

    Поставка вспомогательных материалов и средств индивидкальной защиты применяемых при малярных работах

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89584Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89584

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательных материалов и средств индивидкальной защиты применяемых при малярных работах

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:16

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вспомогательных материалов и средств индивидкальной защиты применяемых при малярных работах

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 10:00 GMT +326.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89584Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательных материалов и средств индивидкальной защиты применяемых при малярных работах

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в период с момента подписания Договора до 31.12.2019 года. Срок поставки Товара: в течении 2 (двух) дней с даты поступления Заявки Заказчика. Заказчик не обязан выкупать полностью Товар указанный в спецификации. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "212665 RoxelPro Антиголограммная полировальная паста ROXTOP ULTRA FINE (синий колпачёк), сверхтонкая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "715130 RoxelPro Многоразовый защитный комбинезон ROXPRO, размер L"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "715140 RoxelPro Многоразовый защитный комбинезон ROXPRO, размер XL"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "721231 RoxelPro Нитриловые перчатки ROXTOP, чёрные, размер L, упаковка 100 шт."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "721241 RoxelPro Нитриловые перчатки ROXTOP, чёрные, размер XL, упаковка 100 шт."

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "913213 RoxelPro Фильтр-воронка для лака, 125 µ"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 7"

    "922011 oxelPro Ёмкость пластиковая для смешивания красок 0,385 л"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 8"

    "922012 RoxelPro Ёмкость пластиковая для смешивания красок 0,750 л"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 9"

    "922013 RoxelPro Ёмкость пластиковая для смешивания красок 1,4 л"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 10"

    "922014 RoxelPro Ёмкость пластиковая для смешивания красок 2,3 л"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 11"

    "922021 RoxelPro Крышка для ёмкости 0,385 л"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "922022 RoxelPro Крышка для ёмкости 0,750 л"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 13"

    "922023 RoxelPro Крышка для ёмкости 1,4 л"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 14"

    "922024 RoxelPro Крышка для ёмкости 2,3 л"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 15"

    "44306 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 80"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 16"

    "44308 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 120"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 17"

    "44310 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 180"

    Кол-во: 1400.000

    "Позиция 18"

    "44311 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 220"

    Кол-во: 1400.000

    "Позиция 19"

    "44313 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 280"

    Кол-во: 1900.000

    "Позиция 20"

    "44314 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 320"

    Кол-во: 1900.000

    "Позиция 21"

    "44316 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 400"

    Кол-во: 1900.000

    "Позиция 22"

    "44317 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 500"

    Кол-во: 1300.000

    "Позиция 23"

    "44318 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 600"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 24"

    "53022 SUNMIGHT Шлифовальный круг L312TV 150мм на липучке, 15 отв, зелёная P1500"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 25"

    "44306 Шлифовальный круг GOLD 150мм на липучке, 15 отв, золотистый P 80"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 26"

    "17606 Шлифовальная полоска GOLD 70х420мм на липучке 14 отв, золотистая P 80"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 27"

    "17608 Шлифовальная полоска GOLD 70х420мм на липучке 14 отв, золотистая P 120"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 28"

    "17610 Шлифовальная полоска GOLD 70х420мм на липучке 14 отв, золотистая P 180"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 29"

    "17611 Шлифовальная полоска GOLD 70х420мм на липучке 14 отв, золотистая P 220"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 30"

    "SWMP15215F2 Abrex Оправка TWISTER 150мм на липучке, 5/16"+М8, 15 отв, мягкая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "SWMP15215F1 Abrex Оправка TWISTER 150мм на липучке, 5/16"+М8, 15 отв, средней жёсткости"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "CMO08152515 Abrex Мягкая прокладка 150мм на липучке, 15 отв, 5мм"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "102210 Шлифовальный блок 120х98х13мм, 2-х сторонний P180"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 34"

    "102209 Шлифовальный блок 120х98х13мм, 2-х сторонний P150"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 35"

    "00206 Быстросъёмный шлифовальный круг QCD R205 50мм P80"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 36"

    "00204 Быстросъёмный шлифовальный круг QCD R205 50мм P50"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 37"

    "17612 Шлифовальная полоска GOLD 70х420мм на липучке 14 отв, золотистая P 240"

    Кол-во: 200.000

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