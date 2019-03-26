Поставка материалов для малярных работ авторемонтной мастерской

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в период с момента подписания Договора до 31.12.2019 года. Срок поставки Товара: в течении 2 (двух) дней с даты поступления Заявки Заказчика. Заказчик не обязан выкупать полностью Товар указанный в спецификации. Остальные требования см. проект договора.