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    Главная / Торги / Поставка материалов для малярных работ авторемонтной мастерской

    Поставка материалов для малярных работ авторемонтной мастерской

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89578Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89578

    Наименование закупки

    Поставка материалов для малярных работ авторемонтной мастерской

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 14:15

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для малярных работ авторемонтной мастерской

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 10:00 GMT +326.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89578Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для малярных работ авторемонтной мастерской

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт – Петербург, Пулковское шоссе, д.36, корп. 2, лит. А;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в период с момента подписания Договора до 31.12.2019 года. Срок поставки Товара: в течении 2 (двух) дней с даты поступления Заявки Заказчика. Заказчик не обязан выкупать полностью Товар указанный в спецификации. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "80321 3М Пеноакрил, двусторон клеящ ленты 4210, толщ 1.1мм, 16мм x 20м"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "80349 3М Паста Perfect-it™ Extra Fine полировальная (желтый колпачок), 1л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "00127 3М Наждачный цветок"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "05900 3М Ремонтный состав (FPRM), 150 мл +150 мл"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "05917 3М Полиолефиновый катализатор адгезии, 200 мл, аэрозоль"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "09529 3М LIFTING CORD Подъёмный шнур, 6мм х 40м."

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "50414 3М Круг Trizact™ абразивный, полировальный, Р3000, 150мм"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 8"

    "7502 3М Полумаска (средняя)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "06771/501 3М Держатель предфильтра 05911"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "5911 3М Предфильтр от пыли и распыленной краски, P1"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 11"

    "6051 3М Фильтр от органических паров, класс А1"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "50417 3М Паста Perfect-it™ Fast Cut Plus абразивная полиров. (зел. колпачок), 1л"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 13"

    "50079 3М Абразивный цветок А5, Диам. 32 мм."

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 14"

    "80320 3М Пеноакрил, двусторон клеящ ленты 4210, толщ 1.1мм, 12мм x 20м"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "80319 3М Пеноакрил, двусторон клеящ ленты 4210, толщ 1.1мм, 9мм x 20м"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 16"

    "80318 3М Пеноакрил, двусторон клеящ ленты 4210, толщ 1.1мм, 6мм x 20м"

    Кол-во: 10.000

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