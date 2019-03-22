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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Закупка металлических изделий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 17:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43
Почтовый адрес
606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43
Контактный телефон
+7 83154 2-12-41
Факс
--
Адрес электронной почты
pl-100@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Комарова Любовь Ивановна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка металлических изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.03.2019 10:00 GMT +322.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89572Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлических изделий
Начальная цена
8 366 410,85
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Коммунистическая, д.43Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата при предоставлении счета, доставка в течении 10 раб. дней после оплаты счета
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ УИЭТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ
Адрес местонахождения
606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43
Кол-во: 1.000
Кол-во: 192.000
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