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    Главная / Торги / Закупка металлических изделий

    Закупка металлических изделий

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89572Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89572

    Наименование закупки

    Закупка металлических изделий

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 17:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УРЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Юридический адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Почтовый адрес

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Контактный телефон

    +7 83154 2-12-41

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    pl-100@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Комарова Любовь Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Закупка металлических изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 10:00 GMT +322.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89572Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлических изделий

    Начальная цена

    8 366 410,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606800, Нижегородская область, г. Урень, ул. Коммунистическая, д.43Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата при предоставлении счета, доставка в течении 10 раб. дней после оплаты счета

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ УИЭТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ УИЭТ

    Адрес местонахождения

    606800, Российская Федерация, Нижегородская область, Урень, Коммунистическая, 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулетка 10М 25ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Труба профильная прямоугольного сечения 40х20х2.0ММ 20 ГОСТ 8645-68"

    Кол-во: 192.000

    "Позиция 3"

    "Электрод сварочный ESAB ОК 46.00 3ММ"

    Кол-во: 5.300

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