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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для нужд филиала "Мосэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Поставка запасных частей для нужд филиала "Мосэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89571Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89571

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для нужд филиала "Мосэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.03.2019 17:35

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Юридический адрес

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    Почтовый адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Контактный телефон

    +7 499 580-42-89

    Факс

    +7 799 58-04220

    Адрес электронной почты

    tender@elektrogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Становова Мария Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для нужд филиала "Мосэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.04.2019 11:00 GMT +316.04.2019 11:0016.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89571Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для нужд филиала "Мосэлектрогаз" АО "Газпром электрогаз"

    Начальная цена

    757 884,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Московская обл., г. Домодедово, ул. Станционная. д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% оплата в течение 20 (двадцати) банковских дней от даты поставки Товара. Условия поставки - силами Поставщика до склада Покупателя по адресу: Московская обл., г. Домодедово, ул. Станционная. д.28. Стоимость доставки Товара до склада Покупателя включена в стоимость Товара. Срок поставки - не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Наименование заказчика

    АО "Газпром электрогаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром электрогаз"

    Адрес местонахождения

    117449, Российская Федерация, Москва, Винокурова, 3

    117418, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, 25А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект сцепления ГАЗ 3302 (405,406) HOLA"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Картер КПП передний, 5 ступ. ГАЗ Соболь 27527 п/п"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Картер КПП удлинитель, 5 ступ. 3302 ГАЗ п/п"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Вал карданный Урал-4320.10, 31, Урал-5557.30,31 заднего моста в сборе 4320-2201010-01"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Вал карданный передний УРАЛ 375-2203010-В2(-05)"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Вал карданный Урал-4320.10, 31, Урал-5557.30,31 заднего моста в сборе 4320-2201010-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Радиатор охлаждения УРАЛ 5323Я-1301010"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Коробка раздаточная 4320-1800018"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Комплект сцепления ГАЗ 3302,2217, 31105 (дв.Сhrysler) KRAFTTECH с выжимным W01240G"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Коробка передач в сборе Газель 3302-0-1700010-0"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Батарея аккумуляторная 6СТ-190 190А·Ч 12В 525х240х243ММ"

    Кол-во: 8.000

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