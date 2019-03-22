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    Главная / Торги / Закупка бурового инструмента для нужд Московского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Закупка бурового инструмента для нужд Московского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89567Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89567

    Наименование закупки

    Закупка бурового инструмента для нужд Московского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 17:58

    Документация процедуры

    Спецификация_бур_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка бурового инструмента для нужд Московского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 10:00 GMT +322.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89567Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка бурового инструмента для нужд Московского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    610 199,62

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142702, Московская обл., г. Видное, ул. Павловская д.14 бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром проектирование»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ключ шарнирный КЦ 112 112ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Переходник фрезерный П1 З-50/108 (40) ТУ 3668-106-82257421-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Труба колонковая 108х5ММ 1500ММ Ст.45 ТУ 3668-118-82257421-2013"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Труба колонковая 127х5ММ 1500ММ Ст.45 ТУ 3668-118-82257421-2013"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Коронка буровая твердосплавная СМ-5 132ММ ТУ 3668-122-82257421-2013"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Коронка буровая твердосплавная СМ-5 112ММ ТУ 3668-122-82257421-2013"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Запасная часть Желонка с плоским клапаном 108/2000 З-63.5 ТУ 3668-113-82257421-2017"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Запасная часть ПБУ-2 Элеватор БИ7.05А.00.000"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ключ трубный цепной КЦ 132 ТУ 3668-109-82257421-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Труба бурильная ТБСУ 63.4х4.5 2.59 ГОСТ Р 51245-99 ТУ 3668-700-014239-01"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Переходник шнековый М Ш55/3-50 (2 лыски) ТУ 3668-106-82257421-2013"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Запасная часть Змеевик З-50 D-127ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Коронка буровая лезвийная К-130"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Коронка буровая лезвийная К-110"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 15"

    "Коронка буровая твердосплавная КТ-2 132ММ ТУ 3668-122-82257421-2013"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 16"

    "Запасная часть Грунтонос забивной ГЗ 108/З-50 ТУ 3668-101-82257496-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Запасная часть Грунтонос задавливаемый лепестковый ГЗК 125/Ш55/500 ТУ 3668-101-82257496-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Труба обсадная НС 127х5ММ 1.5М Ст.45 ТУ 3668-119-82257421-2013"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 19"

    "Ключ отбойный М-50 ТУ 3668-109-82257421-2013"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Запасная часть Желонка с плоским клапаном 127/2000 З-63.5 ТУ 3668-113-82257421-2017"

    Кол-во: 1.000

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