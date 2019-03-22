Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик обязан оплатить услуги по вывозу отходов не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Исполнитель должен осуществлять свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановления Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 27.06.2013 г. № 586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинска».