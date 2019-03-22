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    Главная / Торги / Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности для нужд филиала "Нижегородское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности для нужд филиала "Нижегородское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 12:0022.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89560Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89560

    Наименование закупки

    Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности для нужд филиала "Нижегородское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 16:20

    Документация процедуры

    _на_вывоз_отходов_4_класса.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    питание, транспорт

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности для нужд филиала "Нижегородское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 12:00 GMT +322.03.2019 12:0022.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89560Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности для нужд филиала "Нижегородское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    80 261,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл. г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. ВесенняяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик обязан оплатить услуги по вывозу отходов не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Исполнитель должен осуществлять свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановления Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 27.06.2013 г. № 586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинска».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Утилизация промышленных отходов Транспортирование и передача на размещение прочих отходов IV-V класса опасности"

    Кол-во: 144.400

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