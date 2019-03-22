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Наименование закупки
Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности для нужд филиала "Нижегородское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 16:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
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Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности для нужд филиала "Нижегородское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.03.2019 12:00 GMT +322.03.2019 12:0022.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89560Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов IV класса опасности для нужд филиала "Нижегородское управление по организации общественного питания" ООО "Газпром питание"
Начальная цена
80 261,85
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская обл. г. Дзержинск, пос. Горбатовка, ул. ВесенняяРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик обязан оплатить услуги по вывозу отходов не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Исполнитель должен осуществлять свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановления Городской Думы г. Дзержинска Нижегородской области от 27.06.2013 г. № 586 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа город Дзержинска».
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 144.400
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