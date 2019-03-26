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    Главная / Торги / Запрос информации на поставку столов - трансформеров

    Запрос информации на поставку столов - трансформеров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 21:5926.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89557Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89557

    Наименование закупки

    Запрос информации на поставку столов - трансформеров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 15:52

    Документация процедуры

    Приложение_2.docx

    Приложение_1_к_запросу_информации_13.03.2019.xlsx

    Запрос_информации.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации на поставку столов - трансформеров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 21:59 GMT +326.03.2019 21:5926.03.2019 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89557Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации на поставку столов - трансформеров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мартовская, д. 2АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету поставки в течение 5 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол-трансформер"

    Кол-во: 12.000

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