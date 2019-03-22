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    Главная / Торги / Поставка взрывозащищенных светильников для филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Поставка взрывозащищенных светильников для филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89556Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89556

    Наименование закупки

    Поставка взрывозащищенных светильников для филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 15:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00 доб. 33471

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    o.safonova@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонова Ольга Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка взрывозащищенных светильников для филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 10:00 GMT +322.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89556Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка взрывозащищенных светильников для филиала ООО "Газпром добыча Краснодар" - КГПУ

    Начальная цена

    306 148,23

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, станица Каневская, ул. Горького, 262/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Светильник головной светодиодный взрывозащищенный СГСВ-6 "Экотон-6" IP54 светильник, зарядный адаптер сетевой со специальным ключом, паспорт, коробка упаковочная"

    Кол-во: 41.000

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