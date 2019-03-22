Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Ремонт автомобиля

    Ремонт автомобиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 00:0022.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89535Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89535

    Наименование закупки

    Ремонт автомобиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 15:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Ремонт автомобиля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 00:00 GMT +322.03.2019 00:0022.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89535Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт автомобиля

    Начальная цена

    9 205,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, по адресу ИсполнителяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 дней с даты выполнения работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и текущий ремонт автотранспортных средств"

    Кол-во: 6.500

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 263863
    Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию погрузчика ANT 1000.01
    Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию погрузчика ANT 1000.01
    263863
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Ценовой запрос № 259570
    Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию погрузчика МКСМ 800
    Выполнение работ по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию погрузчика МКСМ 800
    259570
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 76713
    Диагностика ГАЗ 2752 Соболь
    Диагностика ГАЗ 2752 Соболь
    76713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Ценовой запрос № 77061
    Ремонт автотранспорта
    Ремонт автотранспорта
    77061
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    13 100
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НСТ
    Ценовой запрос № 77495
    Ремонт автомобиля
    Ремонт автомобиля
    77495
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    77 215
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 77966
    Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 Соболь
    Ремонт автомобиля ГАЗ 2752 Соболь
    77966
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 78869
    ТО и ремонт автомобилей иностранного производства СУ "Южоргэнергогаз" филиала АО "Газпром оргэнергогаз"
    ТО и ремонт автомобилей иностранного производства СУ "Южоргэнергогаз" филиала АО "Газпром...
    78869
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    3 300
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ростовская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить