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    Главная / Торги / Поставка МТР для озеленения территории подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" 2019г.

    Поставка МТР для озеленения территории подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" 2019г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 04:3027.03.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89526Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89526

    Наименование закупки

    Поставка МТР для озеленения территории подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" 2019г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 10:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-58

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсаков Вадим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для озеленения территории подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" 2019г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 04:30 GMT +327.03.2019 04:3027.03.2019 04:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89526Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для озеленения территории подразделений ООО "Газпром добыча Ноябрьск" 2019г.

    Начальная цена

    499 620,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабжения Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    "Аналоги недопустимы. МТР должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стимулятор роста растений корневой Корневин 5Г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Спрей для растений Bona Forte от летающих насекомых 500МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Горшок цветочный для рассады 180МЛ пластик черный Россия"

    Кол-во: 5000.000

    "Позиция 4"

    "Кассета для рассады 40 ячеек 120МЛ 53х33х5ММ"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 5"

    "Удобрение для растений декоративно-лиственных Bona Forte минеральное 285МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Удобрение для растений комнатных 285МЛ Bona Forte"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Удобрение для растений декоративно-цветущих 285МЛ Bona Forte"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Удобрение для растений декоративно-лиственных 285МЛ Bona Forte"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Удобрение для растений Корневин комплексное 4г"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Спрей для растений . Блеск для листьев 500мл"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Удобрение для растений газонное Фертика Весна-Лето 5кг"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 12"

    "Удобрение для растений Кемира люкс 500МЛ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 13"

    "Удобрение для растений фосфорно-калийное 1КГ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 14"

    "Кассета для рассады 280МЛ 8х8х7"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 15"

    "Грунт универсальный торфяной Агробалт-С 250Л; ДМ³"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 16"

    "Удобрение для растений Зола древесная березовая"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 17"

    "Кассета для рассады 15 475МЛ 51х31х9"

    Кол-во: 208.000

    "Позиция 18"

    "Земля плодородная в мешках для комнатных цветов Универсальный питательный 40Л; ДМ³"

    Кол-во: 98.000

    "Позиция 19"

    "Мел природный молотый 20КГ для известкования почв"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 20"

    "Удобрение сложносмешанное гранулированное Растворин марки "А" 1КГ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 21"

    "Удобрение сложносмешанное гранулированное Калимагнезия 0.9КГ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 22"

    "Удобрение для растений войное, гранулированныое Суперфосфат 1кг"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 23"

    "Фунгицид Хом хлорокись меди пакет 20Г"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 24"

    "Фунгицид Фитоспорин М 100Г"

    Кол-во: 100.000

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