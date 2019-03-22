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    Главная / Торги / John Deere WL 56 VIN 1YNWL56ACDC000145

    John Deere WL 56 VIN 1YNWL56ACDC000145

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 13:0022.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89517Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89517

    Наименование закупки

    John Deere WL 56 VIN 1YNWL56ACDC000145

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:36

    Документация процедуры

    John_Deere_WL_56_00145_подписана.tif

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТСЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"

    Юридический адрес

    125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16

    Почтовый адрес

    125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16

    Контактный телефон

    +7 800 700-03-30

    Факс

    +7 495 662-66-23

    Адрес электронной почты

    tender@kontrakts.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Олег Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    John Deere WL 56 VIN 1YNWL56ACDC000145

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 13:00 GMT +322.03.2019 13:0022.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89517Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    John Deere WL 56 VIN 1YNWL56ACDC000145

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Воркутинское ЛПУМГРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"
    Все закупки и тендеры ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"

    Адрес местонахождения

    125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16

    125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автомотический AT410573"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автомотический AT410572"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Фара передняя АТ405861"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Насос циркуляционный T90Pro 24V 9021593А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Натяжное устройство для ремня RE518097"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Ремень клиновой T323515"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ремень клиновой T323514"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Гайка 5/8 14Н1039"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 9"

    "Шайба 24М7241"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Болт 5/8 «Х2» 10Н1041"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Режущая кромка Т283588"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Фильтр гидравлический SH87092"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Фильтр салона SC90346"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Фильтр салона SC90359"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Фильтр салона SC90110"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр топливный SN40520"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Фильтр топливный R90T-D-MAX"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Фильтр топливный (сепаратор) P551435"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Фильтр воздушный внешний P777279"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Фильтр воздушный внутренний P777414"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Фильтр масляный двигателя P550779"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Фильтр топливный ZP3819F"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр топливный ZP3318FMB"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Фильтр трансмиссионный P550416"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    31.01.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
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