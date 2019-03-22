www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
John Deere WL 56 VIN 1YNWL56ACDC000145
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16
Почтовый адрес
125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16
Контактный телефон
+7 800 700-03-30
Факс
+7 495 662-66-23
Адрес электронной почты
tender@kontrakts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Олег Павлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
John Deere WL 56 VIN 1YNWL56ACDC000145
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.03.2019 13:00 GMT +322.03.2019 13:0022.03.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89517Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
John Deere WL 56 VIN 1YNWL56ACDC000145
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, Воркутинское ЛПУМГРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится Покупателем в рублях путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента получения Покупателем товара. Приемка товара по ассортименту, качеству и количеству проводится на складе Покупателя. Доставка до адреса Покупателя осуществляется за счет Поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"
Все закупки и тендеры ООО "КОНТРАКТСЕРВИС"
Адрес местонахождения
125367, Г МОСКВА, ПРОЕЗД ПОЛЕССКИЙ, ДОМ 16, КОМНАТА 16
125367, г. Москва, Полесский пр., д. 16, комната 16
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.