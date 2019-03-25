Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка штабелера

    Закупка штабелера

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 10:0025.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89516Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89516

    Наименование закупки

    Закупка штабелера

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-17-78

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    lazutin@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка штабелера

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 10:00 GMT +325.03.2019 10:0025.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89516Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка штабелера

    Начальная цена

    583 333,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, Российская Федерация, Московская область, район Щелковский, г. Щелково, ул. Московская, д.77Б.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Товара по качеству

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штабелер самоходный ProLift SDR 1545-S 1500КГ 1150ММ 4500ММ 570ММ 1336ММ 1130КГ"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить