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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования

    Поставка лабораторного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 08:3022.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89499Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89499

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Юридический адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Почтовый адрес

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 498 657-40-66

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    A_Verbovskiy@vniigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 08:30 GMT +322.03.2019 08:3022.03.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89499Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования

    Начальная цена

    421 014,27

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" в г. Ухта, 169314, Республика Коми, район Ухтинский, город Ухта, улица Севастопольская, 1А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры и товарной накладной, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.Сроки поставки: в течение 10 (десяти) календарных недель. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром ВНИИГАЗ"

    Адрес местонахождения

    142717, Российская Федерация, Московская область, г.о. Ленинский, п. Развилка, пр-д Проектируемый № 5537, зд. 15, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колбонагреватель Экросхим ПЭ-4100-3 500МЛ 3х230ВТ 450ГРАД ЦЕЛЬС для круглодонных колб"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф сушильный ШС-20-02 СПУ нержавеющая сталь 1500ВТ 220В 625х475х416ММ 27КГ 2202 20Л +50 до +200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Аппарат для очистки воды Деионизатор Водолей 6Л/ЧАС +10...+35ГРАД ЦЕЛЬС 180х420х430ММ 9КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Генератор водорода ГВЧ-12А 3.0...6.2атм 99.9999% об."

    Кол-во: 1.000

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