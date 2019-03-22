Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель уплачивает Поставщику на основании предъявленного им счета-фактуры цену поставленной продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты приемки продукции Покупателем при наличии оригинала счета-фактуры и товарной накладной, оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ.Сроки поставки: в течение 10 (десяти) календарных недель. Возможна досрочная поставка. Доставка осуществляется Поставщиком по адресу:169314, Республика Коми, район Ухтинский, г. Ухта, ул. Севастопольская, 1А. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.