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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Запрос информации на поставку технологического оборудования для столовой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Контактный телефон
+7 343 251-30-87
Факс
Адрес электронной почты
chashchinaia@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос информации на поставку технологического оборудования для столовой
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 21:00 GMT +327.03.2019 21:0027.03.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89497Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос информации на поставку технологического оборудования для столовой
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, г. Челябинск Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в соответствии с документацией
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
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