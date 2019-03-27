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    Главная / Торги / Запрос информации на поставку технологического оборудования для столовой

    Запрос информации на поставку технологического оборудования для столовой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.03.2019 21:0027.03.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89497Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89497

    Наименование закупки

    Запрос информации на поставку технологического оборудования для столовой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:46

    Документация процедуры

    Приложение_2_к_запросу_информации.xlsx

    _1_к_запросу_информации.doc

    _информации_.doc

    _1_к_запросу_информации.doc

    Приложение_2_к_запросу_информации.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Контактный телефон

    +7 343 251-30-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    chashchinaia@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос информации на поставку технологического оборудования для столовой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.03.2019 21:00 GMT +327.03.2019 21:0027.03.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89497Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос информации на поставку технологического оборудования для столовой

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, г. Челябинск Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с документацией

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Наименование заказчика

    БАНК РОССИИ, Уральское ГУ
    Все закупки и тендеры БАНК РОССИИ, Уральское ГУ

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    620144, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Циолковского, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кофемашина Saeco Аulika Mid."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кипятильник КНЭ-50/100Б"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф морозильный POLAIR CB107-S"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "МОРОЗИЛЬНЫЙ ЛАРЬ FROSTOR F 800 SD"

    Кол-во: 1.000

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