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    Главная / Торги / Поставка лекарственных средств

    Поставка лекарственных средств

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 08:0022.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89496Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89496

    Наименование закупки

    Поставка лекарственных средств

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Почтовый адрес

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Контактный телефон

    +7 83164 6-31-68

    Факс

    +7 83164 6-31-23

    Адрес электронной почты

    Kuzpni@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лекарственных средств

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 08:00 GMT +322.03.2019 08:0022.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89496Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лекарственных средств

    Начальная цена

    63 475,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606254, Нижегородская область, Воротынский район, пос. Кузьмияр, ул. Центральная, дом 17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором. Характеристики прописаны в комментариях, по согласованию с заказчиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "КУЗЬМИЯРСКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606254, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Кузьмияр, Центральная, 17

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство диуретическое Спиронолактон МНН-Спиронолактон таблетки 25МГ 20ШТ 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Препарат Беродуал Н аэрозоль 200доз"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Противовирусный препарат АНАФЕРОН ВЗРОСЛЫЙ таблетки №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Средство анксиолитическое (транквилизатор) Транквезипам таблетки 1МГ 2х5ШТ ОАО ДАЛЬХИМФАРМ Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Материалы перевязочные Салфетка марлевая медицинская стерильная 45х29см №5 двухслойная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Препарат сосудосуживающий Риностоп спрей назальный 0.1ПРОЦ 15МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Средство антисептическое Ингалипт 30МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Препарат гипогликемический Метформин МНН-Метформин таблетки 850МГ 60ШТ ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Тавегил таблетки 1МГ №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Слабилен флакон 15МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Энтеросорбенты ЭНТЕРОСГЕЛЬ 225Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Азитромицин капсулы 500МГ №3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Хлорид натрия 0.9ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 14"

    "Сульфацил-натрий капли глазные флакон 20ПРОЦ 5МЛ №1"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Препарат Стрепсилс Мед+лимон Таблетки для рассасывания №24"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Препарат КАПТОПРИЛ МНН-Каптоприл таблетки 20ШТ 25МГ не выше 25ГРАД ЦЕЛЬС 3 года P N001695/01 ООО "Озон" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Препарат Феназепам раствор для инъекций ампулы 1МЛ 0.1% 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак МНН-Диклофенак таблетки пролонгированного действия п/о 100МГ 20шт Хемофарм А.Д. Сербия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Средство гиполипидемическое Симвастатин таблетки 20МГ 30ШТ ОАО Борисовский Завод Медицинских Препаратов Беларусь"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 20"

    "Рибоксин ампулы 10МЛ №10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Эналаприл Н таблетки 25/10МГ 20шт 3 года не выше 25ГРАД ЦЕЛЬС ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Средство антиагрегантное КАРДИОМАГНИЛ таблетки покрытые оболочкой 150мг+30.39МГ №100"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 23"

    "Материалы перевязочные Салфетка марлевая двухслойная стерильная 16х14СМ 10ШТ Медкомпресс+ ООО Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Шапочка Шапочка медицинская в форме берета ОП нестер. Фолиодресс Кэп Комфорт Универсал Пауль Хартманн 9924662, 992466 100шт Белая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Мазь Тетрациклин 5Г гл. мазь 1%"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Антигипоксант ТРИМЕТАЗИДИН 35МГ №60"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Комбинированные препараты КОМБИЛИПЕН 2МЛ №10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Блокатор кальциевых каналов Амлодипин МНН-Амлодипин таблетки 10МГ 30ШТ ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 29"

    "Препарат Серетид 25/25мкг 120 доз"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 30"

    "Препарат Индапамид таблетки 2.5МГ №30"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 31"

    "Средство дезинфицирующее Спирт этиловый 100МЛ 70ПРОЦ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 32"

    "Тест-полоски для глюкометра АККУ-ЧЕК АКТИВ №50"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 33"

    "Циннаризин таблетки 25МГ 50ШТ не выше 25ГРАД ЦЕЛЬС 2 года ООО "ОЗОН" Россия"

    Кол-во: 10.000

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