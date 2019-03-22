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    Главная / Торги / Расходный материал для проведения ремонтных работ на ВС SSJ-100_МТО

    Расходный материал для проведения ремонтных работ на ВС SSJ-100_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 12:0022.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89494Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89494

    Наименование закупки

    Расходный материал для проведения ремонтных работ на ВС SSJ-100_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 13:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    +7 495 719-33-49

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    tender@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Расходный материал для проведения ремонтных работ на ВС SSJ-100_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 12:00 GMT +322.03.2019 12:0022.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89494Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Расходный материал для проведения ремонтных работ на ВС SSJ-100_МТО

    Начальная цена

    498 968,29

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Поселение Рязановское, аэропорт ОстафьеваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    По факту поставки в течение 30 календарных дней. Этикетки, сертификаты, full trace

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гайка NSA5373-12"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Кольцо уплотнительное NSA8207-5"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Уплотнение AS1895/7-125 для ВС SSJ-100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Уплотнение AS1895/7-150 для ВС SSJ-100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Уплотнение AS1895/7-300 для ВС SSJ-100"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 6"

    "Гайка LH12105T4"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "Штифт 2700-13S"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Болт срезной NAS8803-9"

    Кол-во: 103.000

    "Позиция 9"

    "Болт срезной NAS8803-11"

    Кол-во: 103.000

    "Позиция 10"

    "Лента липкая KB49-100 100ММх50М"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Наконечник 5883 для пресс-масленки"

    Кол-во: 5.000

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