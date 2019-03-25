Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Хозтовары и канцтовары 44ФЗ (Пошатово 01.04-06.04.19)

    Хозтовары и канцтовары 44ФЗ (Пошатово 01.04-06.04.19)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 16:3025.03.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89487Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89487

    Наименование закупки

    Хозтовары и канцтовары 44ФЗ (Пошатово 01.04-06.04.19)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 15:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозтовары и канцтовары 44ФЗ (Пошатово 01.04-06.04.19)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 16:30 GMT +325.03.2019 16:3025.03.2019 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89487Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозтовары и канцтовары 44ФЗ (Пошатово 01.04-06.04.19)

    Начальная цена

    16 618,95

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас ул. 9 Мая д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка по заявке заказчика. Оплата в течении 10 дней с момента поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Веник прошивной сорго 75-80СМ 35СМ 40-45СМ хозяйственный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка щелочная Duracell Basic АА (LR6) 1.5В 4ШТ блистер 87562"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Набор карандашей ArtSpace Космонавты цветные 12ШТ картонная коробка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Полотенце бумажное Перышко с перфорацией, с тиснением двухслойное 14М 2ШТ/УПАК"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "USB-флеш-накопитель 8ГБ USB 2.0 ПВХ 18х60х10ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Бланк наградный "Благодарность" А4 160г/м2 (многоуровневые тиснения и специальные технологии высоко глянцевой печати по матовой бумаге)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Бумага для принтера Снегурочка А4 80 г/м2, 500Л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Бумага туалетная на втулке Veiro 123205 однослойная 56М 4с10, ш/к 90018"

    Кол-во: 72.000

    "Позиция 9"

    "Грамота 293 А4 картон мелованный"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 10"

    "Губка для мытья посуды Vitalux металлическая 3ШТ код - 103760 для удаления сильных загрязнений"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Губка для мытья посуды Фея Макси поролон/абразив 90х60х27ММ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Инсектицид Универсальная защита Дихлофос-НЕО 190МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Салфетки бумажные 1-слойные 24x24СМ белые 90ШТ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 14"

    "Средство дезинфицирующее Таблетки Ника-хлор 1КГ 300ШТ ТУ 9392-034-12910434-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Средство для мытья пола Sanfor концентрат 920Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Средство для мытья посуды концентрированное Ника Супер плюс 5000Г канистра"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Средство для стекол Мисс Чистота Весна флакон с курком 500МЛ код - 116836"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Средство чистящее Sanfor 750МЛ для унитаза"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Средство чистящее для кухни Пемолюкс порошок 400Г"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 20"

    "Тряпка для пола х/б 700х800ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Мешки для мусора 60л 20ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Мыло жидкое Лайма Professional Грейпфрут и Лайм 5000МЛ 601432"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Освежитель воздуха 300МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 24"

    "Перчатки хозяйственные резиновые желтые L 240 ПАР 70 269"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Порошок стиральный Миф автомат 2КГ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Салфетка хозяйственная Русалочка 5ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 27"

    "Кондиционер для белья "Е" 1000МЛ"

    Кол-во: 5.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258874
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка хозяйственных товаровдля нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУ "СЕМЕНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
    Ценовой запрос № 263781
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    Поставка моющих, дезинфицирующих средств в феврале 2022 года
    263781
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    209 275
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 263800
    Поставка автохимии для технического облуживания автотранспорта г.Москва г.Сочи г.Санкт-Петербург
    Поставка автохимии для технического облуживания автотранспорта г.Москва г.Сочи...
    263800
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Молния Ямал
    Ценовой запрос № 263782
    Поставка профессионального моющего средства для нужд ООО "Молния Ямал" (по заявкам)
    Поставка профессионального моющего средства для нужд ООО "Молния Ямал" (по заявкам)
    263782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Ценовой запрос № 262921
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на предприятиях общественного питания филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"
    Поставка моющих средств, хозяйственных товаров и инвентаря для обеспечения сан-дезрежима на...
    262921
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 09:00(GMT+03:00)
    677 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    ГКУЗ НО ССП
    Ценовой запрос № 77481
    Бытовая химия 3
    Бытовая химия 3
    77481
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    123 566
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Ценовой запрос № 77964
    чистящее средство
    чистящее средство
    77964
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить