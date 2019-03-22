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    Главная / Торги / Закупка расходных материалов к МФУ и множительной техники.

    Закупка расходных материалов к МФУ и множительной техники.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 09:3022.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89485Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89485

    Наименование закупки

    Закупка расходных материалов к МФУ и множительной техники.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:27

    Документация процедуры

    ПАСПОРТ_ПРЕДПРИЯТИЯ_с_14.02.2019.pdf

    Типовая_форма_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Юридический адрес

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    Почтовый адрес

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Контактный телефон

    +7 495 355-91-00

    Факс

    +7 495 355-91-12

    Адрес электронной почты

    zemcova@oeg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горобцова Диана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка расходных материалов к МФУ и множительной техники.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 09:30 GMT +322.03.2019 09:3022.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89485Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходных материалов к МФУ и множительной техники.

    Начальная цена

    941 696,91

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, МО, г. Видное, Промзона (Белокаменное шоссе) 7я линия, стр. 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится согласно условиям договора-поставки. Доставка и разгрузка груза производится за счет средств поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"

    Адрес местонахождения

    115304, Г МОСКВА, УЛ ЛУГАНСКАЯ, 11,

    115304, г. Москва, ул. Луганская, д. 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) HP LaserJet Pro MFP M426fdn"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Картридж NV-Print 26X CF226X черный 9000 страниц совместимый"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Картридж NVP NV-CF214A черный 10000 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Картридж NV-Print CE278A черный 2100 страниц совместимый"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 5"

    "Картридж NV-Print 36А CB436A черный 2000 страниц совместимый"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 6"

    "Картридж NV-Print 645A C9733A пурпурный 12000 страниц совместимый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Картридж NV-Print 645А C9732A желтый 12000 страниц совместимый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Картридж NV-Print 645A C9731A голубой 12000 страниц совместимый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Картридж NV-Print 645A C9730A черный 13000 страниц совместимый"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Диск оптический DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x slim <43655\547\557>"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 11"

    "Диск оптический CD-R Verbatim 700Mb 52х Slim case 43347"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Барабан для вычислительной техники NVP CF232A 23000 страниц совместимый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Картридж NVP NV-CF218A черный 1400 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Картридж NVP NV-CF533A пурпурный 900 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Картридж NVP NV-CF532A желтый 900 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Картридж NVP NV-CF531A голубой 900 страниц"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Картридж NVP NV-CF530A черный 1100 страниц"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 18"

    "Фотобарабан Brother DR-2335 черный для HLL2300D/2340DW/2360DN/2365DW/DCPL2500D/2520DW/2540DN/2560DW/MFCL2700DW/2720DW/2740DW 12000 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Картридж Canon CLI-36 1511B001 многоцветный 250 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Картридж Canon PGI-35 1509B001 черный 191 страница"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Картридж NV-Print CF413А пурпурный 2300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Картридж NV-Print CF412A желтый 2300 страниц"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Картридж NV-Print 410A CF411A голубой 2300 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Картридж NV-Print 410A CF410A черный 2300 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "Картридж NV-Print 130А CF350A черный 1300 страниц совместимый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Картридж NV-Print 53А Q7553A черный 3000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Картридж Samsung MLT-D119S SU864A черный 2000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Картридж NV-Print 85A CE285A черный 1600 страниц совместимый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 29"

    "Картридж Samsung CLT-K406S SU120A черный 1500 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Картридж Samsung CLT-Y406S SU464A желтый 1000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Картридж Samsung CLT-M406S SU254A пурпурный 1000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Картридж Samsung CLT-C406S ST986A голубой 1000 страниц оригинальный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Картридж NV-Print 16A Q7516A черный 12000 страниц совместимый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Картридж NV-Print 70А Q7570A черный 15000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Картридж NV-Print 83A CF283A черный 1500 страниц совместимый"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 36"

    "Картридж NV-Print 507А CE403A пурпурный 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Картридж NV-Print 507А CE402A желтый 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Картридж NV-Print 507А CE401A голубой 6000 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Картридж NV-Print 507А CE400A черный 5500 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Картридж NV-Print 305A CE413A пурпурный 2600 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Картридж NV-Print 305A CE412A желтый 2600 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 42"

    "Картридж NV-Print 305A CE411A голубой 2600 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 43"

    "Картридж NV-Print 305A CE410A черный 2200 страниц совместимый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Картридж NV-Print NV-Q2612A черный 2000 страниц"

    Кол-во: 29.000

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