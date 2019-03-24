Поставка бумаги для ксерокса формата А4 для нужд Новоуренгойского УООП ООО "Газпром питание"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки Грузополучателем товара. Поставка Товара осуществляется отдельными партиями на основании заказа Покупателя.