www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
бланки
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 14:48
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3
Почтовый адрес
607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3
Контактный телефон
+7 83130 3-08-62
Факс
--
Адрес электронной почты
sarovpoliteh_buh@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Горчакова Наталья Федоровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бланки
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
22.03.2019 09:00 GMT +322.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89477Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бланки
Начальная цена
1 403,14
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская обл., г. Саров, ул. Димитрова,3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по получению товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
Адрес местонахождения
607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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