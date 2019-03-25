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    Главная / Торги / Право заключения договора подряда на проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных (лесных) участков для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Право заключения договора подряда на проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных (лесных) участков для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 07:0025.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89455Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89455

    Наименование закупки

    Право заключения договора подряда на проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных (лесных) участков для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:46

    Документация процедуры

    Проект_договора_подряда.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-67

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    menshikovjv@tomskgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Меньшиков Юрий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Право заключения договора подряда на проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных (лесных) участков для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 07:00 GMT +325.03.2019 07:0025.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89455Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора подряда на проведение кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных (лесных) участков для нужд ОАО «Томскгазпром»

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634009, г. Томск, ул. Большая Подгорная, 73 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Работ осуществляется Заказчиком на 30 (тридцатый) календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Работ. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Землеустройство Подготовка межевых планов по уточнению границ и площади земельного участка"

    Кол-во: 18.000

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