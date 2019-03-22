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    Главная / Торги / Поставка гелия газообразного

    Поставка гелия газообразного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 09:3022.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89454Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89454

    Наименование закупки

    Поставка гелия газообразного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 12:32

    Документация процедуры

    _сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ.doc

    _декларации_СМСП_(2).xls

    _ПАРТНЕРА_типовая_форма.doc

    _к_договору_(гелий)-2.xls

    _МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка гелия газообразного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 09:30 GMT +322.03.2019 09:3022.03.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89454Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка гелия газообразного

    Начальная цена

    495 900,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, город Казань, улица Шуртыгина, 15АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1. Договора, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. В случае если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства, то оплата поставленных товаров по стоимости, определяемой в соответствии с п.1.1, осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 30 календарных дней со дня исполнения обязательства поставке товара в соответствие с пунктом 1.1. Договора. Стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Казань»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Казань»

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, ул. Аделя Кутуя, 41

    420073, Российская Федерация, 16, Казань, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, д. 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гелий газообразный (в баллонах) марка А 99.995% ТУ 0271-135-31323949-2005 тара заказчика"

    Кол-во: 165.300

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