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    Главная / Торги / Материалы для пневматических систем

    Материалы для пневматических систем

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 22:0001.04.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89447Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89447

    Наименование закупки

    Материалы для пневматических систем

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.03.2019 11:15

    Документация процедуры

    форма_договора_поставки_свыше_590.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    Почтовый адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Контактный телефон

    +7 3452 54-60-71

    Факс

    +7 3452 54-60-29

    Адрес электронной почты

    a.diyanov@tmotor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Говердовский Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Материалы для пневматических систем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 22:00 GMT +301.04.2019 22:0001.04.2019 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89447Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Материалы для пневматических систем

    Начальная цена

    29 843,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625007, г.Тюмень, пл.Владимира ХуторянскогоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Во вложенном проекте договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Наименование заказчика

    ПАО "ТМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "ТМ"

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО,

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, ПЛ ВЛАДИМИРА ХУТОРЯНСКОГО

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан соленоидный CFB-A25P-R1-B73-800 латунь электромагнитный G3/4" -10°...+90°С 0.2...15БАР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Фитинг прямой цанга-втулка Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6800 6-10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Фитинг прямой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6580 10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Фитинг прямой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6580 10-8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Фитинг прямой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6580 8-6"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Фитинг тройник цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6540 12"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Фитинг тройник цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6540 10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Фитинг тройник цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6540 8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Фитинг тройник цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6540 6"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Фитинг угловой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6550 12"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Фитинг угловой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6550 10"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Фитинг угловой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6550 8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Фитинг угловой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6550 6"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Фитинг прямой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6580 12"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Фитинг прямой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6590"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Фитинг прямой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6580 6"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Фитинг прямой цанга Camozzi никелированная латунь 0.9...16БАР 6580 8"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Трубка из полиамидов Rilsan TRN 12/10 РА12 12/10ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 19"

    "Трубка из полиамидов Rilsan TRN 10/8 РА12 10/8ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 20"

    "Трубка из полиамидов Rilsan TRN 8/6 РА12 8/6ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 21"

    "Трубка из полиамидов Rilsan TRN 6/4 РА12 6/4ММ"

    Кол-во: 15.000

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