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    Главная / Торги / 71-18 Стрижов фильтр П-3

    71-18 Стрижов фильтр П-3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 01:0022.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89446Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89446

    Наименование закупки

    71-18 Стрижов фильтр П-3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Муфтахова Светлана Талгатовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    71-18 Стрижов фильтр П-3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 01:00 GMT +322.03.2019 01:0022.03.2019 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89446Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    71-18 Стрижов фильтр П-3

    Начальная цена

    105 933,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, Инд 183025 г. Мурманск ул. Траловая 2 тел 89113057685, 89212751463 89110614432Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней после подписания заказчиком документов о приёмке товара. ЗАКАЗ и ПОСТАВКА товара осуществляются только после получения поставщиком письменного уведомления от заказчика до склада заказчика. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ согласование форм, сертификатов, паспортов, копий отгрузочных документов на поставляемую продукцию с заказчиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Фильтр вставка EPE D-68775 KETSCH 20008 H 10 SL-A00-0-P для редуктора пожарного насоса с механическим приводом Jason SRG.C-283V № 4-1053-0297-1(2)"

    Кол-во: 4.000

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