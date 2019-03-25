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    Главная / Торги / Поставка бумаги для ксерокса формата А4 для нужд Новоуренгойского УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка бумаги для ксерокса формата А4 для нужд Новоуренгойского УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.03.2019 06:0025.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89441Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89441

    Наименование закупки

    Поставка бумаги для ксерокса формата А4 для нужд Новоуренгойского УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 12:58

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_.xlsx

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-20-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чистикова Ирина Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка бумаги для ксерокса формата А4 для нужд Новоуренгойского УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.03.2019 06:00 GMT +325.03.2019 06:0025.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89441Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бумаги для ксерокса формата А4 для нужд Новоуренгойского УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    125 330,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, склад «Промышленный»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.10.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки Грузополучателем товара. Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании заявки Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники Марафон Стандарт А4 80Г/М² 500ЛИСТ"

    Кол-во: 415.000

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