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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка бумаги для ксерокса формата А4 для нужд Новоуренгойского УООП ООО "Газпром питание"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-20-37
Факс
Адрес электронной почты
A.Molchanov@torgservis.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чистикова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги для ксерокса формата А4 для нужд Новоуренгойского УООП ООО "Газпром питание"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2019 06:00 GMT +325.03.2019 06:0025.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89441Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги для ксерокса формата А4 для нужд Новоуренгойского УООП ООО "Газпром питание"
Начальная цена
125 330,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая, склад «Промышленный»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.10.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки Грузополучателем товара. Поставка товара осуществляется отдельными партиями на основании заявки Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 415.000
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