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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для газовых автомобильных водонагревателей для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Поставка запасных частей для газовых автомобильных водонагревателей для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89440Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89440

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для газовых автомобильных водонагревателей для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 10:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной отвественностью "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-10

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    oppkz@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Долгова Марина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для газовых автомобильных водонагревателей для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.03.2019 10:00 GMT +326.03.2019 10:0026.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89440Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для газовых автомобильных водонагревателей для нужд ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    456 934,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Самарская область, г. Самара, ул. Ракитная, д. 4, УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Самара"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки ( в случае если поставщик является СМСП в течение 30 дней с момента поставки)Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пульт управления ПУ-4МР 15ТСГ Сб.1770"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Насос циркуляционный Webasto Thermo U4846 24В 1322685А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Электронасос циркуляционный 24В 1542.3730.000-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Насос топливный Сб.2 10ТС.451.02.00"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Катушка зажигания GBW300 24В 86518В"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Индикатор пламени термопара Сб.1914"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Индикатор пламени ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 Сб.1326"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Зонд 15ТСГ Сб.515 для газовых предпусковых подогревателей"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Датчик температуры перегрева ПЖД ТЕПЛОСТАР 14ТС-10 сб.160"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Блок управления отопителем ПЛАНАР-4Д 24В сб.2043"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Блок управления ПЖД Теплостар 14ТС 10 24В сб.2854"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Блок управления подогревателем 88.3763.000"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Блок управления подогревателем 24В (4Д, 4ДМ) Сб.1263"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 14"

    "Предохранитель плоский все транспортные средства Норма 10А 35.3722-02"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Предохранитель плоский все транспортные средства Норма 15А 35.3722-03"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Предохранитель плоский все транспортные средства Норма 20А 35.3722-04"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Предохранитель плоский все транспортные средства Норма 25А 35.3722-05"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 18"

    "Предохранитель плоский все транспортные средства Норма 30А 35.3722-06"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Свеча накаливания Планар СБ.886"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Запасная часть автотранспорта Блок низкого давления 15ТСГ в сборе с клапанами Сб.543"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Блок управления подогревателем 15ТСГ Сб.561"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Свеча накаливания (24В) СН-04-20 9015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Свеча зажигания Теплостар 14 ТС сб.3000"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Свеча накаливания Планар 4ДМ Сб.3333"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Форсунка подогревателя МАЗ, ЯМЗ 213.1112.020-10 ТУ 37.318-068-87"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Форсунка подогревателя МАЗ, ЯМЗ 212.1112.020-10 ТУ 37.318-068-87"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Форсунка топливная Webasto 300 470724Z"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Шайба свечная Д.198 14ТС.451.12.01.00.001"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Запасная часть автотранспорта Штифт накала А Т Evo 3900/5500 24В 1314151А"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Электронасос помпа 12В 32.3780"

    Кол-во: 2.000

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