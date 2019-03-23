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Наименование закупки
Поставка электродов для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 08:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электродов для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
23.03.2019 00:00 GMT +323.03.2019 00:0023.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89396Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электродов для нужд Астраханского ГПЗ ООО "Газпром переработка"
Начальная цена
493 021,10
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, 416160, Российская Федерация, Астраханская обл., Красноярский район, село Джанай.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 0.190
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