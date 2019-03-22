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    Главная / Торги / Бланки

    Бланки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89393Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89393

    Наименование закупки

    Бланки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 11:37

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА БОРИСА ГЛЕБОВИЧА МУЗРУКОВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Юридический адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Почтовый адрес

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Контактный телефон

    +7 83130 3-08-62

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    sarovpoliteh_buh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Горчакова Наталья Федоровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот

    Бланки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 10:00 GMT +322.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89393Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бланки

    Начальная цена

    328,04

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская обл., г. Саров, Ул. Димитрова.3 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по получению товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА
    Все закупки и тендеры ГБПОУ СПТ ИМ. Б.Г. МУЗРУКОВА

    Адрес местонахождения

    607188, Российская Федерация, Нижегородская область, Саров, Димитрова, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте переплет№1, книжный"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    01.02.2019 14:00(GMT+03:00)
    6 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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