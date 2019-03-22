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    Главная / Торги / Поставка автозапчастей для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка автозапчастей для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89392Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89392

    Наименование закупки

    Поставка автозапчастей для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 08:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром питание"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром питание"

    Юридический адрес

    416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2

    Почтовый адрес

    416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2

    Контактный телефон

    +7 8512 44-70-64

    Факс

    Адрес электронной почты

    adm@uggaztorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    питание

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 09:00 GMT +322.03.2019 09:0022.03.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89392Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для нужд Астраханского УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    483 250,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, Астраханская область, Красноярский район, улица Планировочный район Монтажников д.2. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 20 дней после передачи Покупателю. Доставка осуществляется транспортом Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром питание"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром питание"

    Адрес местонахождения

    416168, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский район, Планировочный район монтажников, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колодка тормозная передняя дисковая SP1080"

    Кол-во: 14.000

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