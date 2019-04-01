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    Поставка лабораторой мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 04:0001.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89378Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89378

    Наименование закупки

    Поставка лабораторой мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 08:06

    Документация процедуры

    _договора_поставки_от_20_ноября_2018.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    +7 343 359-76-22

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шлыков Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторой мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 04:00 GMT +301.04.2019 04:0001.04.2019 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89378Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторой мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    221 693,70

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Свердловская обл. г. Екатеринбург, ул. Раздольная 2а(4 склад)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки - в течение 60-ти календарных дней с даты заключения договора. Оплата поставляемых товаров осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии счет-фактуры. Доставка на склад покупателя осуществляется поставщиком (его силами и средствами).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф металлический Практик LS 11-50 для уборочного инвентаря 1900х500х500ММ серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Шкаф медицинский МД 2 1670/SS металл 4 полки, 2 двери серый 1655х700х320ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф лабораторный ЛАБ-800 ШП для посуды меламин белый 800х580х1810ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стол лабораторный ЛАБ-1200 ЛТв высокий TRESPA TopLab светло-серый 1200х600х900ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Стол лабораторный ЛАБ-1200 ВГ для весов гранит/ламинат белый 1200х600х760ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф лабораторный ЛК-800 ШР для реактивов ЛДСП белый 800х450х2010ММ"

    Кол-во: 1.000

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