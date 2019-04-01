Поставка лабораторой мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки - в течение 60-ти календарных дней с даты заключения договора. Оплата поставляемых товаров осуществляется в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной при наличии счет-фактуры. Доставка на склад покупателя осуществляется поставщиком (его силами и средствами).