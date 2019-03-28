Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата поставленных товаров и оказанных услуг по доставке товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной и акта на оказание услуг при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры". Поставка Покупателю Товара производится Поставщиком в срок, указанный в Спецификации (Приложение № 1). Способ доставки Товара (вид транспорта) согласовывается с Покупателем, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации к настоящему Договору. Поставщик обязан уведомить Покупателя об отгрузке Товара (передаче транспортной организации) в течение 24 (двадцати четырех) часов по электронной почте с приложением ведомости отгрузки Продукции и/или упаковочного листа по каждому транспортному средству.