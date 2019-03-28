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    Главная / Торги / Поставка соли таблетированной

    Поставка соли таблетированной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.03.2019 07:0028.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89371Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89371

    Наименование закупки

    Поставка соли таблетированной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 07:21

    Документация процедуры

    Приложение_к_договору_№_1_от_13.02.2019_Поставка_соли_таблетированной_(1352677_v3).XLSX

    ._от_13.02.2019_Поставка_соли_таблетированной_(1352675_v3).DOC

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Юридический адрес

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Контактный телефон

    +7 34949 7-04-00

    Факс

    +7 34949 7-04-99

    Адрес электронной почты

    nghk@nghk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соли таблетированной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.03.2019 07:00 GMT +328.03.2019 07:0028.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89371Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соли таблетированной

    Начальная цена

    253 452,54

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, Площадка строительства Новоуренгойского газохимического комплекса (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата поставленных товаров и оказанных услуг по доставке товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной и акта на оказание услуг при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры". Поставка Покупателю Товара производится Поставщиком в срок, указанный в Спецификации (Приложение № 1). Способ доставки Товара (вид транспорта) согласовывается с Покупателем, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации к настоящему Договору. Поставщик обязан уведомить Покупателя об отгрузке Товара (передаче транспортной организации) в течение 24 (двадцати четырех) часов по электронной почте с приложением ведомости отгрузки Продукции и/или упаковочного листа по каждому транспортному средству.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром НГХК"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"

    Адрес местонахождения

    629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль таблетированная мешок 25кг"

    Кол-во: 6000.000

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