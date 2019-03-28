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Наименование закупки
Поставка соли таблетированной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 07:21
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка соли таблетированной
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.03.2019 07:00 GMT +328.03.2019 07:0028.03.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89371Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка соли таблетированной
Начальная цена
253 452,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, Площадка строительства Новоуренгойского газохимического комплекса (718-й пикет Федеральной автодороги Сургут-Салехард)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Днем оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата поставленных товаров и оказанных услуг по доставке товара осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной и акта на оказание услуг при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры". Поставка Покупателю Товара производится Поставщиком в срок, указанный в Спецификации (Приложение № 1). Способ доставки Товара (вид транспорта) согласовывается с Покупателем, если иное не согласовано Сторонами в Спецификации к настоящему Договору. Поставщик обязан уведомить Покупателя об отгрузке Товара (передаче транспортной организации) в течение 24 (двадцати четырех) часов по электронной почте с приложением ведомости отгрузки Продукции и/или упаковочного листа по каждому транспортному средству.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 6000.000
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