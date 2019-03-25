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Наименование закупки
Поставка кольца термостойкого
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 12:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Почтовый адрес
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Контактный телефон
+7 3822 70-30-62
Факс
+7 3822 70-30-13
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мурашев Евгений Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кольца термостойкого
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.03.2019 06:00 GMT +325.03.2019 06:0025.03.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89363Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кольца термостойкого
Начальная цена
84 745,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, 634067, г. Томск, Кузовлевский тракт 2, стр. 169Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% по факту поставки на 30 календарный день
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром метанол"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром метанол"
Адрес местонахождения
634067, Российская Федерация, Томская область, Томск, Кузовлевский тракт, д.2, стр. 169
Кол-во: 500.000