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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
19.03.2019 03:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Почтовый адрес
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Контактный телефон
+7 4212 91-82-90 доб. 61618
Факс
+7 4212 91-82-90
Адрес электронной почты
s.golubev@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Голубев Сергей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.03.2019 03:00 GMT +327.03.2019 03:0027.03.2019 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89361Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
77 568,16
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, Хабаровский район, с. Ильинка, ул. Солнечная 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата 100% в течение 30 календарных дней с момента поставки товара на склад покупателя, доставка до склада покупателя входит в стоимость товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО «Дальтрансгаз»
Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Наименование заказчика
АО «Дальтрансгаз»
Все закупки и тендеры АО «Дальтрансгаз»
Адрес местонахождения
680509, Российская Федерация, Хабаровский край, с. Ильинка, ул. Солнечная, 1
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 120.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
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