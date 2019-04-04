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    Главная / Торги / Поставка питьевого молока для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Поставка питьевого молока для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89359Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89359

    Наименование закупки

    Поставка питьевого молока для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевого молока для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 08:00 GMT +304.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89359Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевого молока для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Начальная цена

    48 219,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТС и К 634024, г.Томск, Речпорт грузовой, ул.Причальная, 13. Склад: Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск"694454, Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., Вахтовый городок.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    До конца месяца следующим за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоко питьевое стерилизованное 2.5ПРОЦ 1Л тетра пак"

    Кол-во: 663.000

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