Поставка питьевого молока для нужд Сахалинского ЛПУМТ

Условия договора

Сахалинская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТС и К 634024, г.Томск, Речпорт грузовой, ул.Причальная, 13. Склад: Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск"694454, Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., Вахтовый городок. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

До конца месяца следующим за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных.