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    Главная / Торги / Поставка технических газов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Поставка технических газов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89358Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89358

    Наименование закупки

    Поставка технических газов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технических газов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.04.2019 08:00 GMT +304.04.2019 08:0004.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89358Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технических газов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Начальная цена

    408 466,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТС и К 634024, г. Томск, Речпорт грузовой, ул. Причальная, 13 (для п 1 склад: Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Мира 2Б/5, для п 2-6 склад: Сахалинского ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 694454 Сахалинская обл., Ногликский р-н., Вал с., Северо-Сахалинская промышленная площадка) Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Партиями по заявкам в течении 360 календарных дней с даты подписания спецификации. До конца месяца следующего за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставка газа осуществляется в баллонной таре, которая является собственностью Поставщика. Возврат порожней тары производится силами и средствами Поставщика со склада Покупателя. Все затраты по возврату порожней баллон-тары включены в стоимость газа. Покупатель обязан предоставить порожний баллон тару в к вывозке поставщиком в течении 30 календарных дней с момента поступления газа в баллонах на склад Покупателя. Залог за стоимость баллонной тары не предоставляется. Учет приема и возврата баллонной тары осуществляется на основании накопительной ведомости подписанной представителями обеими сторонами. Информацию о готовности пустой баллонной тары к вывозу направляется Покупателем с электронного адреса a.boldyrev@gtt.gazprom.ru на электронный адрес evgngs@mail.ru в свободной форме.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

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    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пропан в баллонах газ 50ЛИТР(ДМ³) 21кг ГОСТ 20448-90"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Гелий газообразный (в баллонах) марка А 99.995% 40Л; ДМ³ ТУ 0271-135-31323949-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Кислород газообразный технический баллон 40Л; ДМ³ ГОСТ 5583-78"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 4"

    "Аргон (в баллонах) газообразный 6.2М3 ГОСТ 10157-2016"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Азот (в баллонах) газообразный 40ЛИТР(ДМ³) ГОСТ 9293-74"

    Кол-во: 4.000

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