Поставка технических газов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Партиями по заявкам в течении 360 календарных дней с даты подписания спецификации. До конца месяца следующего за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставка газа осуществляется в баллонной таре, которая является собственностью Поставщика. Возврат порожней тары производится силами и средствами Поставщика со склада Покупателя. Все затраты по возврату порожней баллон-тары включены в стоимость газа. Покупатель обязан предоставить порожний баллон тару в к вывозке поставщиком в течении 30 календарных дней с момента поступления газа в баллонах на склад Покупателя. Залог за стоимость баллонной тары не предоставляется. Учет приема и возврата баллонной тары осуществляется на основании накопительной ведомости подписанной представителями обеими сторонами. Информацию о готовности пустой баллонной тары к вывозу направляется Покупателем с электронного адреса a.boldyrev@gtt.gazprom.ru на электронный адрес evgngs@mail.ru в свободной форме.