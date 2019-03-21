Поставка термогигрометров для нужнд ООО "Газпром переработка" в 2019 году

Условия договора

Тюменская область, ООО "Газпром переработка", Сургутский ЗСК, 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Островского, д,16 ООО "Газпром переработка" ЗПКТ, 629300 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, а/я 931. ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а. ООО “Газпром переработка” СГПЗ, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков, 15 ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.Оренбург ООО "Газпром переработка", Астраханский ГПЗ, Астраханская обл., Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет» г.Астрахань ООО "Газпром переработка", Оренбургский гелиевый завод, Оренбургская область, Оренбургский район, г. Оренбург, п. Каргала ООО "Газпром переработка", 194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1 офис 901. Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика