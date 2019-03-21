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Наименование закупки
Поставка термогигрометров для нужнд ООО "Газпром переработка" в 2019 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 19:24
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка термогигрометров для нужнд ООО "Газпром переработка" в 2019 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.03.2019 00:00 GMT +321.03.2019 00:0021.03.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89356Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка термогигрометров для нужнд ООО "Газпром переработка" в 2019 году
Начальная цена
647 546,71
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ООО "Газпром переработка", Сургутский ЗСК, 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут, ул.Островского, д,16 ООО "Газпром переработка" ЗПКТ, 629300 Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, а/я 931. ООО "Газпром переработка" УТЖУ, 629800, ЯНАО, Тюменская область, г.Ноябрьск, промзона, панель 8а. ООО “Газпром переработка” СГПЗ, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г.Сосногорск, ул.Энергетиков, 15 ООО "Газпром переработка", Оренбургский ГПЗ, Оренбургская область, п/о п. Каргала, 30-й км., № 1 г.Оренбург ООО "Газпром переработка", Астраханский ГПЗ, Астраханская обл., Красноярский район, МО «Джанайский сельсовет» г.Астрахань ООО "Газпром переработка", Оренбургский гелиевый завод, Оренбургская область, Оренбургский район, г. Оренбург, п. Каргала ООО "Газпром переработка", 194044, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1 офис 901.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
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Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 12.000
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