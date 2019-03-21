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    Главная / Торги / Поставка высокопроизводительных ПК

    Поставка высокопроизводительных ПК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 10:0021.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89355Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89355

    Наименование закупки

    Поставка высокопроизводительных ПК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 17:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Юридический адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Почтовый адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Контактный телефон

    +7 499 267-16-19

    Факс

    +7 499 267-30-76

    Адрес электронной почты

    V.Mikheeva@econom.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисленко Николай Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка высокопроизводительных ПК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 10:00 GMT +321.03.2019 10:0021.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89355Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка высокопроизводительных ПК

    Начальная цена

    249 687,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Старая Басманная д.20 стр.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка в течение 14 календарных дней с даты подписания договора, оплата 30 дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Адрес местонахождения

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер АРМ ITP Business Intel Core i7-8700 BOX Samsung DDR4 DIMM 8ГБ Asus Prime B360M-A Win10 pro 64Bit Russian HDD SATA Seagate 1000Gb/ST1000DM010 DVD RW SATA IHAS122-14 liteon SSD 512GB Samsung 860 PRO/ V-NAND/ 2.5"/ SATA III корпус Zalman ZM-T3/ клавиатура+мышь Logitech Wireless Desktop Combo MK330/ кабель (3ШТ) HDMI-HDMI BB V2.0 2М BB-HC-20-01/ накопитель SSD M.2 Smartbuy 256Gb S11-TLC/ монитор NEC 24'' E243WMi"

    Кол-во: 3.000

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