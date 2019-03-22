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    Главная / Торги / детская мягкая мебель

    детская мягкая мебель

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89346Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89346

    Наименование закупки

    детская мягкая мебель

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.03.2019 14:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Юридический адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Почтовый адрес

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Контактный телефон

    +7 831 417-54-53

    Факс

    +7 831 234-03-71

    Адрес электронной почты

    nnguravushka@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    мебель

    Список лотов

    Лот

    Детская мягкая мебель

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    22.03.2019 10:00 GMT +322.03.2019 10:0022.03.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89346Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Детская мягкая мебель

    Начальная цена

    34 158,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород ул Богородского 3/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки, доставка г. Нижний Новгород ул Богородского 3/2

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "РЦССНО"
    Все закупки и тендеры ГБУ "РЦССНО"

    Адрес местонахождения

    603122, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Богородского, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диван офисный 2-х местный Аполло экокожа Ecotex Люкс ИК 3012 коричневый 1520х900х700ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Диван мягкий Горизонт двухместный серый, Ecotex 117 экокожа 1600х800х730ММ пружины «змейка»"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кресло ООО Артис Horizon для отдыха кожзам Экотекс плюс 3056 серый 900х800х730ММ HRZ 308 100"

    Кол-во: 1.000

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