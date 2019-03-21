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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка автошин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 16:23
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.03.2019 08:00 GMT +321.03.2019 08:0021.03.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89341Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин
Начальная цена
494 773,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Профсоюзная 125 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты по настоящему Договору производятся за фактически поставленную Продукцию, в течении 30 (тридцати) календарных дней на основании выставленного счета с момента подписания Покупателем товарных накладных по форме ТОРГ-12.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром центрремонт
Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт
Адрес местонахождения
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Кол-во: 2.000
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