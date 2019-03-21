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Наименование закупки
Поставка химических материалов для ликвидации скважин филиалом Краснодарское УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
18.03.2019 16:37
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-08
Факс
Адрес электронной почты
e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прусаков Юрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
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Поставка химических материалов для ликвидации скважин филиалом Краснодарское УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.03.2019 12:00 GMT +321.03.2019 12:0021.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89337Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка химических материалов для ликвидации скважин филиалом Краснодарское УИРС
Начальная цена
340 154,96
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Адыгея Республика, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, улица Восточная, дом 63Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 60 дней с момента поставки Товара, для субъектов среднего и малого предпринимательства оплата в течение 30 дней с момента поставки Товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
«Газпром подземремонт Уренгой»
Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н
Кол-во: 2.120
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