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    Главная / Торги / Поставка химических материалов для ликвидации скважин филиалом Краснодарское УИРС

    Поставка химических материалов для ликвидации скважин филиалом Краснодарское УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.03.2019 12:0021.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89337Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    89337

    Наименование закупки

    Поставка химических материалов для ликвидации скважин филиалом Краснодарское УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.03.2019 16:37

    Документация процедуры

    _договора_(Расходный)._Поставка_товаров_с_использованием_ЭТП_ГПБ_до_500_т.р._без.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прусаков Юрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Адыгея Республика

    Ключевые слова:

    лом, ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка химических материалов для ликвидации скважин филиалом Краснодарское УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.03.2019 12:00 GMT +321.03.2019 12:0021.03.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 89337Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химических материалов для ликвидации скважин филиалом Краснодарское УИРС

    Начальная цена

    340 154,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Адыгея Республика, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посёлок Яблоновский, улица Восточная, дом 63Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 60 дней с момента поставки Товара, для субъектов среднего и малого предпринимательства оплата в течение 30 дней с момента поставки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «Газпром подземремонт Уренгой»
    Все закупки и тендеры «Газпром подземремонт Уренгой»

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург, Благодатная, дом 10, стр.1, пом.18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карбоксиметилцеллюлоза модифицированная Полицелл КМЦ 9Н"

    Кол-во: 2.120

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